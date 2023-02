TV Wattenscheid: Jasinski krönt tolles Comeback mit DM-Titel

Daniel Jasinski vom TV Wattenscheid, hier bei den Olympischen Spielen 2021, wurde in Halle/Saale Deutscher Winterwurf-Meister mit dem Diskus.

Wattenscheid. Daniel Jasinski vom TV Wattenscheid 01 hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Diskuswerfer wurde Deutscher Meister mit einer Topweite.

Diskuswerfer Daniel Jasinski vom TV Wattenscheid 01 ist mit einer eindrucksvollen Leistung auf die große Bühne zurückgekehrt. Bei den erstmals ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im Winterwurf in Halle/Saale sicherte sich der Olympia-Dritte von 2016 den Sieg. Bis auf 66,75 Meter flog die zwei Kilo schwere Scheibe.

Eine Top-Leistung, meinte auch Daniel Jasinski. „Ich freue mich natürlich riesig“, sagte der Wattenscheider nach dem Wettkampf. „Das waren die ersten deutschen Winterwurf-Meisterschaften, und ich konnte mir den Titel sichern nach dem schweren Jahr ohne Wettkämpfe. Das ist die viertbeste Leistung meines Lebens bis jetzt. Ich bin mega-happy. Das war ein geiler Wettkampf, das hat Spaß gemacht – und ich freue mich auf den Sommer.“

Honsel, Zapalska und Ritter starten bei der EM - Ritter wird in Halle Vierte

Die Leistung ist aufgrund des Wetters umso höher zu bewerten. „Das waren hier widrigste Bedingungen“, sagte TV 01-Manager Michael Huke als Beobachter vor Ort und berichtete von „zwei Grad, richtig viel Schnee – insofern ist die Leistung nicht hoch genug einzuschätzen.“

Neben Daniel Jasinski waren auch Julia Ritter, Annina Brandenburg, Joyce Oguama und Pia Northoff mit dem Diskus in Halle/Saale angetreten. Die neben Hochspringerin Christina Honsel und Hürdenläuferin Monika Zapalska frisch in den DLV-Kader für die Hallen-EM in Istanbul berufene Julia Ritter – dort starte sie im Kugelstoßen – wurde Vierte (56,09 Meter). Annina Brandenburg kam mit einer Weite von 53,60 Metern auf den fünften Platz. Joyce Oguama wurde Neunte (47,51), Pia Northoff mit 46,98 Metern Zehnte.

Feist-Zwillingen und Probst gewinnen DM-Titel im Langstaffel-Rennen in Dortmund

Deutsche Meister dürfen sich seit diesem Wochenende auch Maximilian Feist, Constantin Feist und wieder Marius Probst nennen. Die drei Wattenscheider Mittelstreckenläufer gewannen in Dortmund das Langstaffel-Rennen über die 3 mal 1000 Meter, das während der deutschen Jugendmeisterschaften ausgetragen wurde. Die Feist-Zwillinge hatten die Wattenscheider Staffel klar in Führung gebracht, Marius Probst, vor einer Woche noch Deutscher Meister über die 800 Meter und Zweiter über 3000 Meter, vollendete. Die Zeit der Wattenscheider Staffel: 7:09,91 Minuten.

