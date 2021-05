TV Wattenscheid: Jasinski schafft die Diskus-Olympia-Norm

Daniel Jasinski, Diskuswerfer des TV Wattenscheid 01, warf beim Wettkampf in Neubrandenburg die Norm für Olympia.

Wattenscheid. Daniel Jasinski vom TV Wattenscheid hat als fünfter deutscher Athlet die Olympia-Norm mit dem Diskus geschafft. Das sorgt für Probleme.

Daniel Jasinski hat sich endgültig zurückgemeldet. Der Diskus-Werfer des TV Wattenscheid 01 hat am Wochenende in Neubrandenburg seine beste Weite seit drei Jahren erzielt. Damit hat er gleichzeitig neben dem Sieg in einem stark besetzten Wettkampf auch noch gleich die Olympia-Norm eingefahren.

66,39 Meter weit flog sein Diskus beim Wurf-/Stoß-Meeting, 39 Zentimeter mehr als für die Olympia-Norm nötig. Das reichte auch knapp für den Sieg. Noch vor einer Woche hatte Jasinski zwar den Bundestrainer überzeugt, wegen schlechterer Wetterbedingungen aber war eine bessere Weite ausgeblieben. Jetzt lief es besser, dabei reichte ein einziger gültiger Versuch.

Damit ist Jasinski der fünfte deutsche Diskuswerfer mit Normleistung, nur drei bei Olympia starten. Was für den 30-jährigen Wattenscheider spricht, ist die aufsteigende Formkurve und die Normleistung in diesem Jahr. Und natürlich die Erfahrung der Olympischen Spiele in Rio, wo er die Bronzemedaille gewann.

Ritter gewinnt das Kugelstoßen

Auch Julia Ritter holte sich in Neubrandenburg den Sieg. Sie gewann im Kugelstoßen. Die Wattenscheiderin kam auf 17,81 Meter, im sechsten und letzten Versuch setzte sie sich an die Spitze. Ihre Vereinskollegin Hanna Meinikmann wurde mit 16,28 Metern Fünfte.

Bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim gab es ebenfalls zwei Siege für Leichtathleten des TV Wattenscheid. Robin Erewa gewann in 20,67 Sekunden über die 200-Meter, Nicola Kondziella siegte im Weitsprung mit 6,19 Metern.

Über die 200 Meter war auch Kevin Ugo am Start, für ihn gab es einen 15. Platz in 22,06 Sekunden. Über 100 Meter kam er auf den achten Rang, in 10,56.

Balnuweit belegt über die 110 Meter Hürden Platz vier

Erik Balnuweit war über die 110 Meter Hürden am Start und wurde am Ende Vierter (13,72). Im Weitsprung startete neben der Gewinnerin Nicola Kondziella auch Jovanna Klaczynski, heraus kam mit 6,02 Metern ein dritter Platz.

Sehr stark präsentierten sich die Wattenscheiderinnen auch im Hochsprung. Die beiden Nachwuchs-Springerinnen Charlotte Haas und Luisa Deeken wurden Dritte und Vierte, mit jeweils übersprungenen 1,77 beziehungsweise 1, 74 Metern.

Bereits am Freitag präsentierten sich auch beim Internationalen Leichtathletik-Meeting Anhalt in Dessau Leichtathleten des TV Wattenscheid 01 in guter Form. Besonders Maurice Huke überzeugte, diesmal nicht über seine Parade-Strecke, die 200 Meter, sondern über die 100 Meter.

Huke läuft neue Bestzeit über die 100 Meter

Mit 10,32 Sekunden rannte der Wattenscheider eine neue persönliche Bestzeit über die „Hundert“. Philipp Trutenat wurde Achter (10,50), Maximilian Heinrichs Neunter (10,67) und der junge Florian Kordmann Zehnter (10,98).

Johanna Bechthold kam über die 100 Meter der Frauen auf den 11.Platz (11,74). Im Finale über die 400 Meter Hürden holte sich Djamila Böhm einen guten fünften Platz, in 59,26 Sekunden. Im Hochsprung übersprang die amtierende Deutsche Meisterin Christina Honsel 1,80 Meter und kam auf den siebten Platz.

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den VfL-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum