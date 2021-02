TV Wattenscheid: Hürdenläufer Balnuweit hofft auf EM-Quali

Wattenscheid Viele Wettkämpfe gibt es für die Aktiven des TV Wattenscheid nicht. Beim ISTAF in Düsseldorf zeigten zwei Sprinter gute Leistungen.

Für die Leichtathletinnen und Leichtathleten des TV Wattenscheid 01 bleibt es eine schwierige Hallensaison. Sie ist aus den bekannten Gründen kurz, viele Chancen, sich zu zeigen, haben die Athleten in diesem Winter nicht. In Düsseldorf aber fand der ISTAF mit Wattenscheider Athleten statt, in Rochlitz ein Kugelstoßmeeting mit Wattenscheider Beteiligung und am Olympiastützpunkt in Wattenscheid gab es einen internen Trainingswettkampf.

Mit Erik Balnuweit und Philipp Trutenat waren die Wattenscheider beim ISTAF Düsseldorf vertreten. Trutenat lief so schnell wie noch nie in dieser Saison. Seine 6,80 Sekunden im Endlauf reichten für nicht mehr als den sechsten Platz. Im Vorlauf war er 6,75 Sekunden gelaufen, das war Saisonbestleistung. Bis zur Norm für die Hallen-EM im März im polnischen Torun - das sind 6,63 Sekunden - fehlt noch etwas.

Balnuweit verpasst Norm knapp

Ähnlich erging es Erik Balnuweit. Er wurde über die 60 Meter Hürden Fünfter in 7,81 Sekunden. Das war ein Zehntel weniger als zuletzt in Karlsruhe. Die Norm für die Hallen-EM steht bei 7,70 Sekunden, das ist für ihn machbar. Die Nominierung durch den DLV erfolgt am 22. Februar.

Mehr erhofft hatten sich auch Julia Ritter und Hanna Meinikmann, die zum Rochlitzer Sparkassen-Kugelstoßmeeting gereist waren. Julia Ritter präsentierte sich etwas schwächer als noch zuletzt beim Indoor-Meeting in Karlsruhe, sie wurde mit 17,31 Metern Vierte. Meinikmann folgte auf dem fünften Rang, mit 15,88 Metern.

Kondziella spring 6,31 Meter

Beim internen Trainingswettkampf in der Halle am Olympiastützpunkt in Wattenscheid zeigte Weitsprung-Talent Nicola Kondziella gute Leistungen. Die 18-Jährige hatte viele gute Sprünge über 6 Meter und beendete den Wettkampf mit 6,31 Metern. Das ist eine neue persönliche Bestleistung.

„Das ist eine herausragende Leistung“, sagte Trainer Peter Schnabel. „Das habe ich in der Hallensaison nicht erwartet. Als Jugendliche die 6,30 Meter zu knacken, das ist eine Hausnummer. Damit überbietet sie sowohl die Norm für die U20-EM als auch die U20-WM in der kommenden Sommersaison.“ Der Qualifikationszeitraum für diese internationalen Meisterschaften, die Corona-bedingt in diesem Jahr beide stattfinden sollen, beginnt erst im April. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Kondziella. „Ich habe noch gar nicht damit gerechnet, so weit zu springen. Aber ich habe den Sprung gut erwischt, genau auf dem Brett.“

Sprinterinnen überzeugen

Einen zusätzlichen Push gab es durch Trainingspartnerin Jovanna Klaczynski. Sie sprang 6,33 Meter – ebenfalls eine neue persönliche Hallen-Bestleistung und gewann damit den Wettkampf. Als nächstes will sie beim PSD Bank Indoor Meeting in Dortmund am 7. Februar an den Start gehen. Das könnte ihr Saison-Höhepunkt werden, denn die Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften fallen in diesem Jahr aus. Ob ihr starker Sprung ihr eine Teilnahme bei der DM der Männer und Frauen ermöglicht, ist unklar.

Auch die Sprinterinnen des TV Wattenscheid zeigten beim internen Wettkampf starke Leistungen. Johanna Bechthold glänzte bei ihrem Saisoneinstieg über 60 Meter mit schnellen 7,42 Sekunden und blieb damit nur zwei Hundertstel über ihrer persönlichen Bestleistung in der Halle. Knapp hinter ihr kam Synthia Oguama ins Ziel, die mit 7,56 Sekunden bei ihrem Debut in dieser Saison gleich eine neue persönliche Bestleistung aufstellen konnte.

Bestzeiten für die Hürderläufer

Neue Bestzeiten gab es auch für die U18-Hürdenläufer Noah Braida und Mark Petruschka. Beide rannten über die 60-Meter-Hürden das erste Mal unter 8 Sekunden (Braida 7,93 sec, Petruschka 7,96 sec.).

Auch im Hochsprung gab es gute Leistungen. Charlotte Haas scheiterte knapp an 1,79 Meter und gewann den Wettkampf mit 1,76 Metern. Luisa Deeken bestätigte mit einem Sprung über 1,70 Meter ihre Hallenbestleistung. Johanna Anders sprang im gleichen Wettkampf 1,65 Meter hoch.