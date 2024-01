TV Wattenscheid: Honsel plant nach Supersprung für Paris

Bochum Hochspringerin Christina Honsel vom TV Wattenscheid 01 überquerte 1,95 Meter. Deshalb hat sie das Ticket für die Olympischen Spiele fast sicher.

Christina Honsel ist ihrem Traum von ihren ersten Olympischen Spielen ganz nah. Die Hochspringerin vom TV Wattenscheid 01 zeigte ihre beeindruckende Form nun beinm Wuppertaler Hochsprung-Meeting. Nach ihrem starken Saisoneinstieg mit 1,89 Metern steigerte sie sich erneut, überquerte 1,95 Meter. Das war die weitbesten Leistung ihrer Karriere überhaupt.

1,98 Meter meisterte sie in der Vorsaison, damit hatte sie die Norm für die Spiele bereits in der Tasche. Die Achte der Weltmeisterschaft 2023 in Budapest benötigte aber noch eine Bestätigung ihrer Topleistung in diesem Jahr, die sie mit 1,95 Metern nun frühzeitig erbracht hat. Die erforderliche A-Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes liegt bei 1,91 Metern, Honsel hat sie getoppt.

Ranking und Normen: Deshalb hat Honsel das Paris-Ticket so gut wie sicher

32 Startplätze gibt es im Hochsprung der Frauen bei den Olympischen Spielen in Paris, drei deutsche Athletinnen dürfen dabei sein. Christina Honsel steht national auf Rang eins und aktuell auf Platz 17 des internationalen Rankings. Es ist unwahrscheinlich, dass sie noch von drei deutschen Hochspringerinnen überflügelt wird. Ebenso gilt es als so gut wie ausgeschlossen, dass im Ranking des internationalen Leichtathletik-Verbandes noch 15 Athletinnen an ihr vorbeiziehen. Damit ist die 25-Jährige so gut wie sicher in Paris dabei, kann ihre weitere Vorbereitung mehr denn je ganz auf die Spiele ausrichten.

Das sagt Honsel zu ihrer Leistung beim Meeting in Wuppertal

„Es war eine sehr schönes Meeting mit einer Megastimmung“, schwärmte Christina Honsel nach ihrem Supersprung in Wuppertal. „Ich bin super in den Wettkampf reingekommen, habe die Bestätigungsnorm für die Olympischen Spiele mit 1,91m abgehakt und bin natürlich sehr glücklich über den Sprung über 1,95. Die 1,97 waren sehr knapp, aber es kommen ja noch ein paar Wettkämpfe.“

Auch in der Halle will die Wattenscheiderin von Trainerin Brigitte Kurschilgen zu weiteren Höhenflügen ansetzen. Bei der Deutschen Meisterschaft in Leipzig Mitte Februar peilt sie den Titel an, bei der WM in Glasgow Anfang März, für die sie ebenfalls qualiziert ist, will sie ebenfalls eine starke Leistung abrufen. Im Sommer steht neben der DM zudem Anfang Juni die Europameisterschaft in Rom auf dem prall gefüllten Wettkampfkalender von Honsel.

