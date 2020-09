TV Wattenscheid hofft auf Medaillen bei der Jugend-DM

Bochum. 23 Leichtathleten des TV Wattenscheid starten an diesem Wochenende bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften. Einige habe gute Medaillenchancen.

Lange gab es für diese Meisterschaft weder Ort noch Datum. Aber jetzt ist es klar: Für das Jugend-Team des TV Wattenscheid 01 geht es zu den Deutschen Jugend-Meisterschaften in Heilbronn, die vom Freitag bis Sonntag stattfinden. Doch wie auch bei der DM der Aktiven in Braunschweig werden diese Deutschen Meisterschaften der Jugend definitiv anders ablaufen als in den vergangenen Jahren. Die Corona-Pandemie macht es nötig.

Im Stadion wird es nur eine begrenzte Zahl von Athleten und Trainern geben. Zuschauer sind gar nicht zugelassen. Jugendcheftrainer Markus Kubillus ist dennoch zuversichtlich: „Trotz der schwierigen Vorbereitungen für die Jugendlichen, die wegen Corona lange nicht in der Halle und im Stadion trainieren konnten, zum Teil auch nicht mit dem eigenen Trainer, sind wir gut aufgestellt für Heilbronn. Wir haben 24 Normerfüller, davon sind 23 am Start. Ein Athlet hatte leider Pech und fällt den Teilnehmerbeschränkungen zum Opfer.“

15 Finalplatzierungen sind für den TV Wattenscheid 01 realistisch

Und gerade wegen dieser sehr speziellen Vorbereitung ist die Jugend-DM in Heilbronn für Kubillus auch eine Wundertüte. „Es gab in diesem Jahr kaum Wettkämpfe, bei denen sich die Athleten deutschlandweit vergleichen konnten. Vieles hat nur in der Region stattgefunden. Wettkämpfe, bei denen man sich sehen und seine Gegner studieren konnte, das gab es in diesem Jahr nicht“, so Kubillus.

Trotzdem rechnet er sich gute Chancen für den Saisonhöhepunkt der Jugendlichen aus. Rund 15 Finalplatzierungen sind realistisch, mindestens fünf Athletinnen und Athleten haben gute Aussichten auf eine Medaille.

Zum Beispiel 400 Meter-Hürden Spezialistisch Anastasia Vogel. Sie steht auf Platz zwei der Meldeliste (U20) und hat über diese Strecke viel Erfahrung und auch schon Medaillen bei Deutschen Meisterschaften eingefahren. Ebenfalls auf Platz zwei der Meldeliste steht Wurftalent Pia Northoff (U20). Auch sie ist bereits mit vielen Medaillen dekoriert, hat unter anderem die Silbermedaille bei den European Youth Olympic Games in Baku im vergangenen Jahr gewonnen und 2018 Platz fünf bei den U18-Europameisterschaften belegt. 49,69 Meter stehen bisher in der Corona-Saison zu Buche. Weit unter ihren Möglichkeiten. Ihre persönliche Bestleistung liegt bei 57,36 Meter.

Weitspringerin Nicola Kondziella hofft auf eine Medaille

In der U20 wird auch Weitspringerin Nicola Kondziella auf eine Medaille schielen. Im letzten Jahr wurde es Silber. Auch in diesem Jahr sind die Top-Nachwuchsspringerinnen in Deutschland wieder dicht an dicht und versprechen ein packendes Finale.

In der U18 wird zum Beispiel Lennart Hartenberg im Sprint um die Medaillen kämpfen. Über 100 Meter liegt er mit starken 10,75 Sekunden auf Platz zwei der Meldeliste. Zeitgleich mit Ole Ehrhardt vom Sportclub Magdeburg. Und noch eine Werferin vom TV Wattenscheid wird am Wochenende um die Medaillen kämpfen. Malin Böhl (U18) steht mit 44,69 Metern mit dem Diskus auf Platz drei der Meldeliste.

Und wer den TV Wattenscheid 01 kennt, weiß, er ist immer für eine Überraschung gut. Markus Kubillus freut sich auf jeden Fall auf die DM, die seine letzte als Jugendcheftrainer sein wird. In der kommenden Saison übernimmt er die Funktion des Cheftrainers von Tono Kirschbaum, der in Rente geht. „Ich bin ein bisschen wehmütig. Den Job habe ich ein paar Jahrzehnte gemacht“, so Kubillus.