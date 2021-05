TV Wattenscheid 01: Voigt steigert Bestzeit über 5000 Meter

Wattenscheid. Nils Voigt ist derzeit einer der stärksten Läufer in Deutschland. Bei einem Wettkampf in Wien steigerte er seine Bestzeit über die 5000 Meter.

Nils Voigt, Langstreckenläufer des TV Wattenscheid 01, hat in Wien wieder einmal gezeigt, dass er im Moment einer der stärksten Läufer in Deutschland ist. Nachdem er zuletzt gleich ein paar seiner Bestzeiten gesteigert hatte, war nun die Zeit über 5000 Meter reif. Bei seinem Sieg bei der „Midsummer Track Night“, in einem international besetzten Rennen, kam er auf eine Zeit von 13:31,68 Minuten. Das ist persönliche Bestzeit.

Bei den Halleschen Werfertagen hat sich unterdessen Daniel Jasinski weiter an die Olympia-Norm (66,00 Meter) herangetastet. Der Wattenscheider Diskuswerfer und Bronzemedaillen-Gewinner bei den letzten Olympischen Spielen wurde mit 64,54 Metern Vierter in einem sehr gut besetzten Starter-Feld.

„Das sah bei Daniel schon sehr gut aus“, zitierte das DLV-Portal www.leichathletik.de den zuständigen Bundestrainer Torsten Lönnfors, „bei ihm hat es nur mit der Windunterstützung nicht so gut geklappt, es herrschten nicht konstant die gleichen Verhältnisse.“

Jasinski will die Olympia-Norm knacken

Das Problem: bereits jetzt haben vier deutsche Diskuswerfer die Norm für Tokio gestoßen, mitgenommen werden dürfen nur drei. Der DLV will allerdings die Weiten aus diesem Jahr vorrangig behandeln – vielleicht spricht ja dann das Momentum für Daniel Jasinski.

Julia Ritter wurde mit dem Diskus in Halle Fünfte, mit 61,29 Metern. Mit der Kugel indes war zumindest die Platzierung besser. Mit einer Weite von 17,55 Metern wurde Julia Ritter Dritte. Hanna Meinikmann kam mit 16,23 auf den achten Rang. Timo Nordhoff, Jahrgang 2000, wurde Siebter im Kugelstoßen. Er brachte sein Sportgerät auf 17, 38 Meter.

Weiter gut in Form präsentierte sich an diesem Wochenende auch Erik Balnuweit. Der Hürdensprinter des TV Wattenscheid 01 und frisch gebackene Hürden-Staffel-Weltmeister gewann beim „Road to Tokyo“-Wettkampf in Mannheim seine beiden Zeitläufe über die 110 Meter Hürden (13,68 / 13,69 Sekunden). In der Endabrechnung reichte das für einen zweiten und einen dritten Platz.

Auch Sprinter starten in Mannheim

Auch andere Sprinter des TV Wattenscheid 01 waren in Mannheim auf der Bahn. Maurice Huke (21,41 Sekunden) kam auf den elften Platz der Endabrechnung über 200 Meter, Maximilian Heinrichs und Robert Hering platzierten sich mit ihren Zeitläufen auf den Rängen fünfzehn und sechzehn. Robert Hering startet dazu auch über die 100 Meter. Der Wattenscheider wurde Zweiter in seinem Rennen, seine Zeit: 10,57 Sekunden.

In Karlsruhe waren die Mittelstreckler Maximilian Sluka und Radha Fiedler am Start. Nachwuchs-Mann Sluka kam über die 800 Meter auf den 12. Platz, in seinem Zeitlauf kam er auf eine Zeit von 1:51,66 Minuten. Radha Fiedler erreichte genau wie Sluka einen Platz im Mittelfeld der 800-Meter-Konkurrenz, sie wurde Elfte in einer Zeit von 2:10,78 Minuten.

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den VfL-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum