TV Wattenscheid 01: Nils Voigt glänzt beim Lauf in Berlin

Nils Voigt, hier bei seinem Bronzelauf bei der Hallen-DM in Dortmund Ende Februar, zeigte eine starke Leistung bei einem 10-Kilometer-Straßenlauf in Berlin.

Bochum Nils Voigt vom TV Wattenscheid ist in bestechender Form. Der 23-Jährige steigerte bei einem Straßenlauf in Berlin seine Bestleistung.

Nils Voigt hat nach seinem famosen Lauf zur Bronzemedaille über 3000 Meter bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund Ende Februar erneut gezeigt, was in ihm steckt. Bei einem 10 Kilometer-Straßenlauf in Berlin überzeugte der 23-Jährige erneut und torpedierte seine persönliche Bestleistung.

Der Langstreckenläufer des TV Wattenscheid 01 kam als drittbester Deutscher und Gesamtsiebter mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 28:23 Minuten ins Ziel. Damit steigerte der 23-Jährige seine Bestmarke gleich um rund eine Minute und liegt in der ewigen deutschen Rangliste nun schon auf Platz sieben.

Fast die gesamte deutsche Laufelite ist am Start

Dabei war bei dem Wettkampf in Berlin ein erlesenes Feld am Start. Fast die gesamte deutsche Laufelite nutzte eine der wegen der Pandemie derzeit ja nur wenigen Möglichkeiten, sich zu messen. Lediglich Voigts Wattenscheider Vereinskollege Amanal Petros fehlte von den deutschen Spitzenathleten. Dabei stand das Event bis kurz vorher wegen der Corona-Auflagen auf der Kippe und wurde im Vorfeld auch nicht öffentlich angekündigt.

Umso erfreuter war Nils Voigt hinterher. "Mit der Zeit bin ich mehr als zufrieden. Leider habe ich bei Kilometer sechs Seitenstiche bekommen, sonst wäre vielleicht noch mehr drin gewesen", sagte er nach dem Rennen.

In zwei Wochen startet Nils Voigt bei einem Halbmarathon in Dresden

Eigentlich befindet sich Nils Voigt aber in der Vorbereitung, schon in 14 Tagen will er sich in Dresden bei seinem ersten Halbmarathon in guter Form zeigen. Sein Coach Tono Kirschbaum ist fest davon überzeugt, dass ihm das gelingen wird: "Nils hat in diesem Winter einen großen Leistungssprung vollzogen. Sein hartes Training mit durchschnittlich 160 Wochenkilometern scheint sich auszuzahlen."