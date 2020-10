Eine Olympiakandidatin verstärkt das Leichtahtletik-Team des Spitzenklubs TV Wattenscheid 01. Zur kommenden Saison wird Jessie Maduka für die Blauhemden starten. Die Spezialistin für den Dreisprung und Deutsche Vizemeisterin in dieser Disziplin hat sich ganz bewusst und nicht nur aus sportlichen Gründen für einen Wechsel zum TV 01 entschieden, teilte der Verein mit. „Ich schließe im Moment mein Sportpsychologie-Studium ab und möchte daher jetzt einfach professionellen Leistungssport betreiben können. In NRW ist der TV Wattenscheid die Adresse dafür“, sagt die gebürtige Düsseldorferin.

24-jährige Maduka wechselt von ART Düsseldorf zum TV Wattenscheid 01

Die 24-jährige (Jahrgang 1996) kommt vom ART Düsseldorf und hat sich für die kommenden Jahre einiges vorgenommen: „Ich möchte nächstes Jahr an die Ergebnisse von 2018 anknüpfen können, das heißt: internationale Starts und gute Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften.“

Vor zwei Jahren zählte Jessie Maduka zum deutschen Team bei den Europameisterschaften und sprang persönliche Bestzeiten (Halle: 13,81 Meter, Freiluft: 13,95 Meter). In Dortmund gewann sie die Silbermedaille bei den Deutschen Hallenmeisterschaften. Ein Erfolg, der ihr in diesem von der Coronakrise geprägten Jahr in Braunschweig auch vor leeren Rängen draußen gelang (Weite: 13,40).

TV Wattenscheid: Manager Huke rechnet mit Olympischen Spielen ohne Zuschauer

Die Spitzenathleten des TV Wattenscheid 01, die Berufssportler wie Pamela Dutkiewicz oder Daniel Jasinski, dürfen unter strengen Hygieneregeln vorerst weiter trainieren, maximal in Zweiergruppen. Im kommenden Jahr schließlich sollen die um ein Jahr verlegten Olympischen Spiele in Tokio stattfinden. Zehn bis zwölf Kandidaten hat der TV Wattenscheid, die in Japan an den Start gehen könnten. Manager Michael Huke rechnet damit, dass die Spiele im Sommer 2021 trotz der Corona-Pandemie nicht abgesagt werden. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Olympischen Spiele stattfinden werden - aber ohne Zuschauer.“ Dass Zuschauer aus der ganzen Welt zusammen kämen im kommenden Sommer, „kann ich mir nicht vorstellen.“

Mehr Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid:

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier