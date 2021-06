TV Wattenscheid 01: Marius Probst bleibt im Olympia-Rennen

Hat wieder gute Chancen auf ein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio: Marius Probst vom TV Wattenscheid 01.

Wattenscheid. Marius Probst vom TV Wattenscheid hat Chancen auf das Ticket für die Olympischen Spiele, er gewann nun in Topzeit. Auch Julia Ritter glänzt.

Marius Probst bleibt im Olympia-Rennen. Beim Meeting „LAV and Friends“ in Tübingen ist der 1500-Meter-Experte des TV Wattenscheid 01 an diesem Wochenende die zweitschnellste Zeit seiner Karriere gelaufen.

Die Uhr blieb für Marius Probst bei 3:36,59 Minuten stehen, das bedeutete gleichzeitig einen klaren Sieg über seine Lieblingsstrecke, mit einem Abstand von fast zehn Sekunden - und das bei über 30 Grad. „Marius ist hier noch einmal auf die Olympianorm gegangen. Seine Freunde Lukas Abele und Christoph Kessler haben ihm geholfen“, erklärte sein Coach Markus Kubillus.

Nur 1,5 Sekunden fehlten zur direkten Norm für die Olympischen Spiele

Zur direkten Norm fehlten nur knapp 1,5 Sekunden, aber auch die Tübinger Probst-Zeit hilft. „Das bringt ihn im Ranking um die Olympischen Spiele weit nach vorne, weil er damit aus seinen Top-5-Ergebnissen eine 3:42er-Zeit egalisiert. Das gibt einen deutlichen Sprung“, rechnet Kubillus Probst nun gute Chancen aus auf das Tokio-Ticket über das internationale Ranking-System.

„Es war ein tolles Rennen hier bei diesem kleinen Meeting“, meinte Kubillus. „Wir haben die Chance hier genutzt, mit den Freunden aus der Region was zu machen. Es hat nicht viel gefehlt, nur knapp eineinhalb Sekunden zur direkten Olympianorm. Hier hat der Junge noch einmal gezeigt, dass er es doch drauf hat, nachdem er zuletzt in Nizza hinter dem Feld hergelaufen ist und keine Bindung zum Rennen finden konnte.“

Wattenscheider Kugelstoßerin Julia Ritter erzielt neue persönliche Bestweite

Ihre starke Form zeigte erneut Julia Ritter: Die Wattenscheider Kugelstoßerin erzielte eine neue Bestweite. Beim Meeting in Sonsbeck gewann Ritter mit der persönlichen Bestweite von 18,19 Metern. Erst am letzten Wochenende hatte das Wurf-Multitalent ihre Bestweite einstellen können, jetzt ging es noch weiter.

Julia Ritters Vereinskollegin und Trainingspartnerin Hanna Meinikmann kam auf den zweiten Platz (16,12 Meter) und machte damit einen Wattenscheider Doppelsieg in Sonsbeck perfekt.

Im Diskuswurf kam Joyce Oguama mit 46,55 Metern ebenfalls auf den zweiten Platz. Korinna Lömker wurde mit 44,56 Metern Dritte.

