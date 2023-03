TV Wattenscheid 01: Honsel belohnt sich bei EM nicht

Bei den Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften in der Türkei kam Christina Honsel vom TV Wattenscheid im Hochsprung-Finale auf Platz sechs.

Wattenscheid. Eine Medaille schien für Christina Honsel bei der Leichtathletik-EM drin. Die Hochspringerin des TV Wattenscheid war nach dem Finale enttäuscht.

Christina Honsel hat sich nicht mit einer Medaille belohnen können. Die Hochspringerin des TV Wattenscheid 01 kam bei den Europäischen Hallenmeisterschaften in Istanbul im Finale am Sonntagmorgen auf den sechsten Platz, mit einer übersprungenen Höhe von 1,91 Meter.

Christina Honsel war strahlend und gut gelaunt in den Wettkampf zu ungewohnt früher Stunde gestartet, zeigte in Istanbul den drittbesten Wettkampf ihrer Karriere. Sie übersprang bis 1,91 Meter alle Höhen recht sicher im ersten Versuch. Bei 1,94 Meter ging auf einmal nicht mehr viel, die Leichtigkeit war dahin.

„Ich wäre gerne ein bisschen höher gesprungen, im ersten Moment war ich schon enttäuscht“, sagte sie im Interview mit dem deutschen Leichtathletikverband dazu. Zweimal 1,91 Meter in so kurzer Zeit zeige, dass sie sich in diesen Höhen stabilisiert habe.

TV Wattenscheid 01: Honsel sammelt Selbstvertrauen und Motivation

„Ein sechster Platz bei einer Hallen-EM – das hört sich gut an“, sagte sie. „Ich glaube, die 1,94 Meter wären auch drin gewesen, aber an sich war es ein guter Wettkampf. Ich habe danach auch den anderen gerne zugeschaut. Die Hallensaison – da ist der sechste Platz ein sehr guter Abschluss. Ich habe einen Wettkampf-Schnitt von 1,90 Meter, was sehr, sehr gut ist, was ich vorher noch nie hatte. Das gibt mir Motivation und Selbstbewusstsein für den Sommer.“

Der Sieg ging mit einer Höhe von 1,98 Meter an die Ukrainerin Yaroslava Mahuchikh, Christina Honsels persönlicher Bestleistung.

TV Wattenscheid 01: Zapalska scheidet im Vorlauf aus

Bereits am Samstag hatte sich Hürdensprinterin Monika Zapalska von den Hallen-Europameisterschaften verabschieden müssen. Die Wattenscheiderin wurde Sechste in ihrem Vorlauf über die 60 Meter Hürden, die Zeit von 8,19 Sekunden war um fünf hundertstel Sekunden zu langsam für ein Weiterkommen ins Halbfinale.

Am anderen Ende der Welt hat unterdessen Nils Voigt bewiesen, dass er einer der derzeit besten 10.000-Meter-Läufer überhaupt ist. Beim sehr gut besetzten Langstreckenmeeting „Ten“ im kalifornischen San Juan Capistrano wurde der Wattenscheider Siebter – in neuer persönlicher Bestleistung über die 10 Kilometer von 27:30,01 Minuten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum