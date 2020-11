TV Wattenscheid 01 holt weitere Athletin mit Perspektive

Wattenscheid. Der TV Wattenscheid verstärkt sich mit einer weiteren Athletin mit Perspektive. Aus Düsseldorf kommt 400-Meter-Hürden-Spezialistin Djamila Böhm.

Der TV Wattenscheid 01 Leichtathletik meldet die Verpflichtung einer nächsten Athletin und verstärkt sich weiter auf der Stadionrunde: Ab der kommenden Saison wird auch Djamila Böhm das blau-weiße Trikot der Wattenscheider tragen. Die Spezialistin über die 400 Meter Hürden mit einer Bestzeit: 56,54 Sekunden und die 400 Meter wechselt von ART Düsseldorf nach Wattenscheid.

Sie ist gebürtige Kölnerin, Jahrgang 1994. Sie kennt das Gefühl, auf dem Treppchen zu stehen. 2017 wurde sie deutsche Meisterin über die 400 Hürden, 2018 und in diesem Jahr gewann sie Silber. Dazu kommt ein sechster Platz bei der letztjährigen Universiade über 400 Hürden und einer mit der Langsprint-Staffel.

Studium an der Sporthochschule Köln

Neben ihrem Masterstudium Sport, Medien und Kommunikationswissenschaften an der Deutschen Sporthochschule Köln will sie mit ihrem Wechsel zum TV Wattenscheid 01 auch sportlich weiter kommen. Bei den Deutschen Meisterschaften soll im nächsten Jahr mindestens eine Medaille herausspringen – und auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele will sie packen.

Auch für 2022 gibt es schon ein Ziel: sie will bei den Europameisterschaften in München auf der Bahn stehen. „Ich freue mich sehr darüber, künftig Teil des TV Wattenscheid zu sein“, sagt Böhm. „Um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen, brauche ich einen Verein an meiner Seite, der mich bei der Verwirklichung meiner sportlichen Ziele unterstützt. Menschlich, aber vor allem auch sportlich bietet mir der TV Wattenscheid die Perspektive und das Umfeld, das ich mir wünsche.“