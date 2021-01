TV Wattenscheid 01: Hartenberg stellt Deutschen Rekord auf

Lennart Hartenberg (r.), U-18-Athlet des TV Wattenscheid 01, stellte einen Rekord über 60 Meter in der Halle auf.

Bochum Die Saison läuft weiter gut an für die Talente des TV Wattenscheid 01. Bei verschiedenen Wettkämpfen zeigten sie gute Leistungen.

Die Saison läuft weiter gut für Lennart Hartenberg. Nachdem der U18-Athlet des TV Wattenscheid 01 bereits in der Vorwoche einen starken Einstieg in die Saison hingelegt hatte, konnte er nun bei einem Trainingswettkampf in Leverkusen erneut überzeugen.

Im Vorlauf über 60 Meter sprintete er zu 6,75 Sekunden und stellte damit den Deutschen U18-Hallenrekord von Werner Zaske (1979) und Tim Göbel (1999) ein. Trotz dieser herausragenden neuen Bestleistung ist sich Hartenberg sicher, dass da noch mehr geht.

Hartenberg hofft auf weitere Steigerung

„Ich kann nicht genau sagen, wie viel schneller ich laufen kann, aber ich denke, 6,73 Sekunden wären schon drin“, sagt er. Mit der „Corona-Kulisse“ muss er sich aber erst noch anfreunden. „Ohne Zuschauer fühlt sich das echt komisch an und man hat nicht die gleiche Energie, als wenn man vor hunderten Zuschauern läuft.“

Vorerst muss er aber mit dieser Kulisse vorliebnehmen. Denn auch bei seinem selbst gesetzten Saison-Höhepunkt, dem "PSD Bank Indoor Meeting" in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle, wird er ohne Zuschauer an den Start gehen müssen. Spätestens da will er den U18-Rekord noch einmal angreifen.

Trainingswettkampf in Wattenscheid

Gute Ergebnisse gab es auch bei einem internen Trainingswettkampf in Wattenscheid. Nicola Kondziella steigerte sich im Vergleich zu ihrem Saisoneinstieg enorm. Sie sprang 6,16 Meter und stellte damit eine neue persönliche Hallenbestleistung auf. Nach einem Jahr Wettkampfpause legte Jovanna Klaczynski einen starken Saisonauftakt hin. Sie sprang 6,25 Meter.

Auch im Hochsprung gab es gute Ergebnisse in Wattenscheid. Christina Honsel startete aus verkürztem Anlauf mit 1,84 Meter in die Hallensaison. Auch Charlotte Haas, neu beim TV Wattenscheid, präsentierte sich gut. Sie stellte mit 1,78 Meter eine neue Hallenbestleistung auf. Eine neue Hallenbestleistung gab es auch für Luisa Deeken (1,70 Meter). Viktoria Gottlieb sprang im selben Wettkampf 1,74 Meter.