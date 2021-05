TV Wattenscheid 01: Balnuweit sichert sich Weltmeistertitel

Weltmeister (v.l.): Gregor Traber, Anne Weigold, Erik Balnuweit und Monika Zapalska sicherten sich den WM-Titel bei den Staffel-Weltmeisterschaften „World Athletics Relays“ in Chorzów, Schlesien (Polen).

Wattenscheid. Lange hat Eric Balnuweit auf diesen Moment hingearbeitet. Der Hürdensprinter des TV Wattenscheid sicherte sich seine erste WM-Medaille.

Diese besonderen Zeiten bringen bisweilen auch besondere Möglichkeiten. Erik Balnuweit jedenfalls hat nun das geschafft, was er sich seit dem Beginn seiner Karriere gewünscht hat: Der Hürdensprinter des TV Wattenscheid 01 gewann eine Medaille bei einem internationalen Wettkampf.

Balnuweit war Teil der deutschen Hürden-Shuttle-Staffel, die bei den Staffel-Weltmeisterschaften „World Athletics Relays“ in Chorzów, Schlesien (Polen) am Wochenende nicht nur eine Medaille, sondern gleich den Weltmeister-Titel holte. Das Team lief in der Besetzung Gregor Traber, Anne Weigold, Erik Balnuweit und Monika Zapalska.

„Ein paar Tränen waren schon dabei“, sagt Erik Balnuweit. „Es war etwas emotionaler für mich. Man ist ja nicht immer damit gesegnet, international einen Titel zu gewinnen. Und bei mir war immer viel Pech dabei in der Vergangenheit, vierte, fünfte Plätze bei Hallen-Europameisterschaften zum Beispiel.“

Balnuweit ist seit 15 Jahren beim TV Wattenscheid

Dafür durfte er nach dem Sieg im Finale über die stärker eingeschätzte polnische Mannschaft dann so richtig feiern, eingehüllt in Schwarz-Rot-Gold.

„Mein großes Ziel war immer eine Medaille bei einem internationalen Wettkampf, dann geht man natürlich mit einem Grinsen auf und ab. Und in meinem Alter weiß man auch: da kommt nicht mehr viel“, sagte er. Seit nunmehr 15 Jahren tritt der Wattenscheider jetzt im Nationaltrikot an.

Die Wechsel bei diesem Hürden-Staffel-Rennen, das nicht auf der Rundbahn, sondern auf der 100-Meter-Bahn ausgetragen wird, hatten die deutschen Athleten vorher im Trainingslager in Kienbaum mehrfach trainiert. Das war letztendlich einer der Gründe für den Erfolg in 56, 53 Sekunden. „Das haben wir gut im Team hinbekommen“, sagte Balnuweit.

An der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer arbeitet er noch – und vielleicht gibt der Weltmeistertitel mit der Staffel ja noch einen Schub dazu.

