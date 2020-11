Es gab reichlich Bewegung beim TV Wattenscheid 01 in der diesjährigen Wechselperiode. Sieben ambitionierte Athleten sind neu im Team des Leichtathletik-Spitzenvereins. Einige haben den Verein aber auch verlassen, darunter Deutsche Jugendmeister und eine etablierte Langstreckenläuferin .

Laura Hottenrott verlässt Wattenscheid und kehrt in ihre Heimat Kassel zurück

Laura Hottenrott ist zurückgekehrt in ihre Heimat Kassel. Nach drei Jahren beim TV 01 mit einem Ausrufezeichen am Ende, bei der Halbmarathon-WM im Oktober, startet die 28-Jährige künftig für PSV Grün-Weiß Kassel. Für den TV 01 war laut Manager Michael Huke der Hauptgrund der Trennung, dass sie auch als Wattenscheiderin unter ihrem Vater, dem ehemaligen Nationaltrainer Kuno Hottenrott, trainierte und nicht unter TV-01-Lauftrainer Tono Kirschbaum. Laura Hottenrott erklärte gegenüber der Zeitung Hessische Niedersächsische Allgemeine: „Kassel ist meine Heimat. Meine Familie lebt hier, viele enge Freunde aus der Schulzeit ebenso. Mein Vater ist mein Trainer, auch Sascha Seifert, mein Physiotherapeut, hat seine Praxis in Kassel.“

Laura Hottenrott, hier in Duisburg zu Jahresbeginn, startet künftig für PSV Grün-Weiß Kassel. Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

Die dreimalige Siegerin des Silvesterlaufes von Werl nach Soest und EM-Teilnehmerin von 2018, als sie das Marathon-Rennen aber vorzeitig abbrach, hofft, sich bei den Olympischen Spielen in Tokio präsentieren zu können. Bei der Halbmarathon-WM im vergangenen Oktober lief sie in persönlicher Bestzeit (1:10,49 Minuten) auf Rang 26 und zählt zum Perspektivkader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes 2021.

Wurftalente folgen ihren Trainern zum TV Angermund

Verlasen haben den TV Wattenscheid auch einige hoffnungsvolle Wurftalente. Malin Böhl (17), Deutsche Jugendmeisterin 2020 der U18 im Diskus, sowie Marie Sophie Macke (16) starten nun für den TV Angermund. Sie folgten ihren Trainern Maike und Uwe Schmidt, die ebenfalls die Vereinsfarben wechselten. Beim TV Wattenscheid ist nun Leonid Ekimov für den U20-Wurfbereich hauptamtlich verantwortlich. Studium bedingt den Klub verlassen haben die junge Dreispringerin Leonie Cruse (jetzt Bayer Leverkusen) und die amtierende Deutsche Jugendmeisterin (U20) im 400-Meter-Hürdenlauf, Anastasia Vogel (LG Stadtwerke München).

Das sind die Olympiakandidaten des TV Wattenscheid 01

Auf der anderen Seite hat der TV 01 einige Olympia-Kandidaten neu im Team. Vor allem Patrick Schneider und Torben Junker (beide 400m/Staffel) zählen zu den Tokio-Anwärtern. Auch Jessie Maduka (Dreisprung) und Djamila Böhm (400m Hürden) haben eine Chance. Ebenso wie altbewährte Kräfte des TV 01: Im Wurfbereich natürlich Diskus-Riese Daniel Jasinski, der Bronze-Mann von 2016, sowie Julia Ritter. Die Marathon-Läufer Hendrik Pfeiffer und Amanal Petros haben die Olympia-Norm sogar bereits geknackt.

Im Hürdensprint will Wattenscheids Vorzeigeathletin Pamela Dutkiewicz 2021 wieder durchstarten, über 110m Hürden hofft Erik Balnuweit auf das Olympia-Ticket. Weitere Kandidaten für Tokio sind im Sprint/Staffel Robin Erewa, Philipp Trutenat und Maurice Huke, über 1500 Meter Marius Probst, im Hochsprung Christina Honsel. Sieben bis acht Wattenscheider Athleten bei den Spielen sind das Ziel. „Dann wären wir zufrieden“, sagt Manager Michael Huke.

