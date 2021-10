Basketball TV Gerthe: Camps für den Basketball-Nachwuchs in den Ferien

Bochum. Der TV Gerthe Basketball veranstaltet in den Herbstferien Camps für Neueinsteiger. Sie finden im Schulzentrum Gerthe statt.

Der TV Gerthe Basketball bietet ein Programm in den Herbstferien. Die Veranstaltungen der Basketballabteilung richten sich sowohl an den eigenen Nachwuchs als auch an interessierte Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger im Alter von 8 bis 14 Jahren.

Die Camps finden in der Zeit zwischen dem 11. Oktober und 14. Oktober sowie zwischen dem 16. Oktober und 19. Oktober 2021 jeweils in der Zeit von 10. Uhr bis 15 Uhr in der Sporthalle des Schulzentrums Gerthe unter Anleitung erfahrener Trainerinnen und Trainern statt.

TV Gerthe Basketball: Anmeldungen für Camps ab sofort möglich

Neben gutem Basketballtraining für Anfängerinnen und Anfänger sowie für Fortgeschrittene erhalten die Teilnehmenden ein Camp-Shirt und weitere attraktive Preise. Anmeldungen sind ab sofort möglich via E-Mail ancamp@tvgerthe.de inklusive Angabe des Namens, Alters und der T-Shirt-Größe des Kindes. Der freie Tag zwischen den Camps ist exklusiv für den weiblichen Nachwuchs reserviert. Unterstützt durch den Deutschen Basketball Bund richtet der TV Gerthe am Freitag, den 15. Oktober, seinen vierten Girls Day aus.

In der Sporthalle des Schulzentrums Gerthe wird dann in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr Basketball für Mädchen im Alter von sieben bis elf Jahren zum Kennenlernen angeboten. Dribbeln, Passen, Werfen und Spielen mit Gerther Mädchenpower stehen auf dem Programm. Die Anmeldung erfolgt via girlsday@tvgerthe.de unter Angabe des Namens, Alters und T-Shirt-Größe des Kindes. Weitere Informationen gibt es auch unter www.tvgerthe.de.

Im September 2020 startete das Projekt U8. Markus Bergmann sagt: „Ziel ist es, Kinder von fünf bis sieben Jahren mit dem Basketball vertraut zu machen.“ Das neue Mini-Projekt startete quasi bei null. Nach überschaubaren Teilnehmerzahlen zu Beginn wurden es Woche für Woche mehr Kinder.

Abteilungsleiter froh über Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum

Corona bremste die Gruppe aus, es konnte kein Training mehr angeboten werden. Im März 2021 folgte der erneute Beginn auf dem Freiplatz. Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2014 bis 2016, die sich dem jüngsten Basketballnachwuchs anschließen oder eine attraktive Teamsportart kennenlernen wollen, sind gerne zum Schnuppertraining willkommen.

Abteilungsleiter Basketball Arnulf Tesch: „Wir sind sehr froh, dass wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum jetzt Mini-Korb-Anlagen, zumindest im Schulzentrum Gerthe, haben. Wegen der großen Nachfrage haben wir einen zweiten Trainingstermin anbieten dürfen.“

