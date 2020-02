TV 01 sieht sich mit seinem Nachwuchs auf einem guten Weg

Leipzig/Wattenscheid. Die Leichtathleten des TV Wattenscheid holen bei der Hallen-DM in Leipzig fünf Medaillen. Zufrieden war der Verein auch mit den jungen Athleten.

Michael Huke, der Manager der Leichtathleten des TV Wattenscheid 01, hatte sich nicht festlegen lassen wollen, was die Medaillenausbeute des Teams bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig betraf. Damit tut er sich immer etwas schwer. Mit Blick auf die Besetzung des Teams hatte er aber darauf verwiesen, dass der Verein auf dem Weg sei, eine Art Generationenwechsel zu machen. Nach den Meisterschaften In Leipzig konnte er sich bestätigt sehen. Wobei auch gerade die etablierten Wattenscheider Kräfte überzeugten. Am Ende sammelten die Wattenscheider Aktiven fünf Medaillen ein. Genauso viele wie im Vorjahr.

Die abschließende Pressemitteilung des Vereins zu den Meisterschaften hatte eine eindeutige Überschrift. „Die Jungen kommen!“ hieß es da. Bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig habe der der TV Wattenscheid 01 eindrucksvoll gezeigt, dass man mit der Konzentration auf eine gute Jugend- und Junioren-Arbeit auf genau dem richtigen Weg sei. Gerade die jungen Athletinnen und Athleten des TV Wattenscheid 01 hätten gezeigt, das mit ihnen in Zukunft zu rechnen sei.

Sprinter Erewa gewinnt in deutscher Jahresbestzeit

Für das beste Ergebnis, die Goldmedaille, sorgte indes ein ganz erfahrener Sprinter. Robin Erewa gewann über die 200 Meter. Seine 20,80 Sekunden bedeuteten deutsche Jahresbestzeit. Der mehrfache Meister über diese Strecke, in der Halle und draußen, war ohne einen einzigen Hallen-Wettkampf in dieser Saison angereist. Entsprechend glücklich war er über den Finallauf und das Ergebnis. „Ich war am Samstag noch gar nicht sicher, dass ich heute starten werde“, sagte er. „Mir ging es nicht gut, warum weiß ich nicht. Aber jetzt bin ich natürlich sehr zufrieden und happy. Ich bin ja jetzt auch schon ein alter Hase – und ich glaube, das hat heute den Ausschlag für mich gegeben, die Erfahrung – und das man am Schluss die Nerven behält.“

Timo Benitz jubelt im Ziel über seinen Sieg im Finale über 1.500 Meter. Marius Probst (l.) wird Zweiter. Foto: Jens Büttner / dpa

Die verlor Marius Probst nicht unbedingt. Er musste sich über die 1500 Meter nach langer Verletzungspause in 3:56,14 Minuten nur Timo Benitz geschlagen und holte Silber. Nach einem ausgefallenen Vorlauf, zwanzig Läufer waren gemeldet, aber nur neun angetreten, hatte Probst noch selbstbewusst gesagt: „Die gehen mir alle aus dem Weg.“ Im Finale fehlten ihm auf den letzten 100 Metern ein paar Körner, um den Sprint für sich zu entscheiden. Er war anschließend stinksauer: „Ich bin hier angetreten, um zu gewinnen.“ Genauso wie die 4x200-Meter-Staffel der Männer.

Zwei Stammkräfte fehlen der Sprintstaffel

Robin Erewa, Philipp Trutenat, Noel-Philippe Fiener und Carlo Weckelmann rannten ebenfalls zu Silber. Den Sieg sicherte sich Dauerkonkurrenten Leverkusen: „Als Wattenscheider Sprintstaffel haben wir den Anspruch, zu gewinnen, deswegen sind wir enttäuscht“, sagten Robin Erewa und Philipp Trutenat danach. „Aber wir hatten wegen Krankheit mit Maurice Huke und Kevin Ugo zwei Ausfälle in der Stammbesetzung. Trotzdem: wir hätten hier gern gewonnen.“