TV 01: Nils Voigt holt DM-Titel über die 10.000 Meter

Wattenscheid. Nils Voigt hat seinen guten Ruf als Langstreckenläufer bestätigt. Der Athlet des TV Wattenscheid 01 gewann den DM-Titel über die 10.000 Meter.

Nils Voigt, der junge Läufer des TV Wattenscheid 01, bleibt einer der kommenden Männer auf der Langstrecke. Jetzt hat er ein neues Ausrufezeichen gesetzt. Bei den Deutschen Meisterschaften über 10.000 Meter in Mainz gewann er am seinem 24. Geburtstag überlegen den Titel, in 28:11,2 Minuten.

„Wir hatten uns vor dem Rennen mit den drei Mitfavoriten abgesprochen, dass wir das Tempo relativ schnell gestalten wollen, auch im Hinblick auf den Europacup in einem Monat“, sagte Voigt, „damit wir dort in den A-Lauf kommen und Chancen auf ein schnelles Rennen haben, für die Olympia-Qualifikation. Das hat bis zum ersten Kilometer gut geklappt.“

Tempoverschärfung bringt Voigt den Titel

Dann aber gab es eine Tempoverschärfung, die nur Voigt mitgehen konnte. „Auf Zuruf meines Trainers habe ich dann das Tempo zum Ende weiter verschärft, konnte mich absetzen und auf den letzten drei Runden war es dann für mich klar, dass ich das Ding relativ sicher gewinnen kann. Es war dann einfach schön, meinen ersten Deutschen Meistertitel im Ziel zu feiern, mit elf Sekunden Abstand. Und auch wenn die Atmosphäre vielleicht nicht so war, wie man sich das wünscht, es waren nur Kampfrichter da, war es trotzdem ein superschönes Gefühl.“

Und auch sonst wird er immer schneller: „Bei der Dopingkontrolle danach konnte ich eine neue persönliche Bestzeit aufstellen, nach einer Stunde fünfzig war ich mit allem fertig.“

