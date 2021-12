Wanne-Eickel. Das Derby zwischen DSC Wanne-Eickel und DJK TuS Hordel findet nicht im Stadion statt. Hordel muss auf zwei Leistungsträger verzichten.

Jahresabschluss in der Fußball-Westfalenliga: In der engen Spitzengruppe kommt es zu einigen Topspielen. So ist bereits am Freitagabend der TuS Bövinghausen gegen den Tabellenfünften FC Iserlohn gefordert. Und am Samstag empfängt der Tabellenzweite DSC Wanne-Eickel den punktgleichen Dritten DJK TuS Hordel zum Verfolgerduell. Der Sieger überwintert garantiert auf Platz zwei.

Das Derby zwischen Wannern und Bochumern (nicht einmal drei Kilometer liegen zwischen den beiden Platzanlagen) wird allerdings am Samstag nicht in der Mondpalast-Arena, sondern auf dem Nebenplatz im Sportpark (und damit auf Kunst- statt Naturrasen) ausgetragen – das Stadion in Wanne-Eickel hat kein Flutlicht. Anstoß ist um 17 Uhr.

DJK TuS Hordel: Zwei wichtige Spieler verletzt

Fehlen werden der DJK TuS Hordel am Samstag definitiv Murat Yildirim und Philipp Dragicevic. Yildirim verletzte sich beim 3:3 in Bövinghausen am Knie. Dragicevic, der auch mal das Trikot des DSC trug, hat einen Muskelfaserriss. Beide werden wohl auch den Vorbereitungsauftakt im Winter verpassen.

Dass die DJK TuS Hordel aber auch Ausfälle wegstecken kann, hat sie in dieser Saison immer wieder bewiesen. Nach dem Fehlstart mit zwei Niederlagen und dem Rücktritt von Trainer Frank Benatelli haben Pascal Beilfuß und Patrick Polk die Hordeler bis in die Spitzengruppe der Liga geführt – und das, obwohl die Bochumer seit Mitte Oktober aufgrund der Platzrenovierung kein Heimspiel bestreiten konnten.

Lesen Sie hier im Interview:Pascal Beilfuß über den bisherigen Saisonverlauf, den Trainerwechsel, die Auswärtsserie und die Gründe für den starken Lauf der Hordeler Mannschaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum