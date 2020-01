Bochum. Im Bezirk Nord geht es am Sonntag um nur ein Ticket für die Endrunde der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Ausrichter ist Vorwärts Kornharpen.

TuS Harpen und Union Bergen sind die Favoriten im Norden

Traditionell nur ein Team aus dem Bezirk Nord qualifiziert sich für die Endrunde der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Sieben Teams kämpfen am Sonntag, 12. Januar, in der Sporthalle des Schulzentrums an der Heinrichstraße um das begehrte Ticket für das Sparkassen-Masters. Ausrichter dieser Vorrunde ist der FC Vorwärts Kornharpen.

Der Gastgeber in der Gerther Halle bekommt es mit BW Grümerbaum, Teutonia Riemke, BV Hiltrop, Union Bergen, dem TuS Harpen und der SpVgg Gerthe 11 zu tun. Von 14 bis 19 Uhr spielt jeder gegen jeden, der Sieger der Abschluss-Tabelle darf bei der Endrunde in der Folgewoche in der Rundsporthalle mitspielen.

Harpen wurde im Vorjahr seiner Favoritenrolle gerecht

Im Vorjahr setzte sich der TuS Harpen mit 15 von 18 möglichen Punkten durch. Auch in diesem Jahr ist der Bezirksligist der Favorit auf den Nord-Titel – und Union Bergen, schon 2019 die Nummer zwei im Norden, dürfte wieder der schärfste Konkurrent sein. Bergen führt die Kreisliga A1 mit 39 Punkten an vor SW Eppendorf (35). Die Partie zwischen den Favoriten Harpen und Bergen ist die vorletzte Begegnung des Tages (18.45 Uhr) - es könnte ein Endspiel werden.