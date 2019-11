TTC Post Hiltrop gelingt der erste Punktgewinn der Saison

Der erste Punktgewinn ist da: Verbandsligist TTC Post Hiltrop gelang im Heimspiel gegen den Tabellendritten DJK BW Greven im achten Anlauf das erste Erfolgserlebnis der Saison. Mit 2:5 lagen die Hiltroper schon zurück, ehe sie eine Aufholjagd starteten. Jan Hoffmann feierte dabei genauso zwei Einzelsiege wie Abwehrspieler Reinhold Anton, mit dessen Unterschnittbällen die Gegner ihre große Mühe hatten.

Nach jeweils 1:2-Rückständen drehten auch Fabian Stein und Julian Siebert ihre Einzelpartien noch zum 3:2-Satz-Erfolg. Mit nun 1:15-Punkten bleiben die Hiltroper allerdings Schlusslicht der Verbandsliga-Gruppe 2 und heißer Abstiegskandidat.

PSV Langendreer festigt Platz drei

Tabellenrang drei festigte der Post SV Langendreer in der Landesliga mit einem ungefährdeten 9:3-Sieg beim SC Buer-Hassel. Simon Andre und Luca Heidrich legten mit vier deutlichen Einzelsiegen im oberen Paarkreuz den Grundstein, wobei sie nur einen einzigen Satz abgaben.

Die siebte Niederlage in Serie handelte sich unterdessen der TuS Querenburg ein. Mit dem 5:9 gegen den TSC Eintracht Dortmund mussten die Querenburger den zuvor sieglosen Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Mit 2:14-Zählern stehen sie nun mit dem Rücken zur Wand, zumal noch zwei schwere Gegner in der Hinrunde auf dem Programm stehen: Am Samstag geht’s zum Lokalrivalen nach Langendreer (18 Uhr, Turnhalle Stiftstraße) und in der Woche danach gastiert der Tabellenzweite aus Herten an der Hufelandschule.

Ein ausgeglichenes Punktekonto weisen die Verbandsliga-Frauen der DJK Viktoria nach sieben Spielen auf. Beim TuS Holzen-Sommerberg waren die ohne Spitzenspielerin Juliana Klinge angetretenen Viktorianerinnen allerdings chancenlos. Den Ehrenpunkt bei der 1:8-Niederlage steuerten Marlies Bertelt und Bianca Wittrock im Doppel bei.