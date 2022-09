TT-Team Bochum: Warum Mustafa Cetin gleich drei Titel holt

Bochum. Mustafa Cetin war der überragende Mann des TT-Team Bochum bei den Kreismeisterschaften. Er gewann auch die Herren-Konkurrenz.

„Das war ein hartes Stück Arbeit.“ Mustafa Cetin vom TT-Team Bochum gewann den Herren-A-Titel bei den in Hattingen ausgetragenen Tischtennis-Kreismeisterschaften. Damit wurde er zugleich auch „inoffizieller“ Vereinsmeister.

Denn auf dem Weg zum Sieg gewann der NRW-Liga-Akteur gleich teaminterne Duelle und wies dabei – mit letzter Mühe – noch einmal seine jüngeren Mannschaftskollegen in die Schranken. Cetin setzte sich zunächst im Viertelfinale mit 4:2 Sätzen Julian Sawatzki durch. Anschließend bezwang er Timo Treichel nach Abwehr von drei Matchbällen noch knapp mit 4:3.

Packendes Finale: Cetin dreht die Partie gegen seinen Bochumer Kollegen Zok

Und im Finale drehte Cetin gegen den formstarken Peter Zok, der sich im Halbfinale gegen die Nummer eins vom TT-Team, Peter Treulieb, durchsetzte, einen 1:3-Satzrückstand noch in einen 4:3-Erfolg. „Da war ich dann auch mit meinen Kräften am Ende“, gestand Cetin, der am Freitag auch schon die Senioren-40-Konkurrenz mit einem Finalsieg über seinen Vereinskameraden Michael Neutag für sich entschieden hatte.

Im Doppel der Herren-A-Klasse feierten Sawatzki/Zok den Titelgewinn. Insgesamt war es also eine gute Generalprobe für die Akteure des TT-Teams vor dem Saisonstart. Das erste Meisterschaftsspiel findet am Sonntag (14 Uhr) gegen den TTV Neheim-Hüsten an heimischen Platten am Lohring an.

Die Top-Platzierungen der Bochumer Teilnehmer in allen Klassen:

Herren A

Einzel: 1. Mustafa Cetin, 2. Peter Zok, 3. Timo Treichel und Peter Treulieb (alle TT-Team Bochum)

Doppel: 1. Zok/Sawatzki, 3. Cetin/Treulieb und Timo Treichel/Sencer Ergül (TT-Team/TTC Herne-Vöde)

Herren C

Einzel: 3. Nico Treichel (TT-Team) und Nico Wehner (TTG Weitmar)

Doppel: 3. Nico Treichel/Nico Rochow (TT-Team/DSC Wanne-Eickel) und Hamin Jang/Leonard Christian Kogel (RW Stiepel)

Herren D

Doppel: 1. Holger Mayer/Andreas Schigay (TuS Querenburg/DSC Wanne-Eickel), 3. Hauke Pumplün/Patrick Ishorst (DJK Viktoria)

Herren E

Einzel: 3. Gabriel Zühlke (VfL Bochum)

Doppel: 1. Dominik Thielking/Gabriel Zühlke, 2. Fazli Hamcurcu/Daniel Philipp Runte (alle VfL Bochum)

Jungen 13

Einzel: 3. Luca Löscher (RW Stiepel) und Leon Wehland (TT-Team)

Doppel: 2. Jurij Spanke/Luca Löscher, 3. Jakob Spanke/Moritz Korsten (alle Stiepel)

Jungen 15

Einzel: 3. Vincent Kuhl (RW Stiepel)

Doppel: 3. Jakob Spanke/Vincent Kuhl und Luca Löscher/Jurij Spanke (alle Stiepel)

Jungen 19

Einzel: 2. Leonard Christian Kogel, 3. Tiago Fahle Drummond

Doppel: 1. Leonard Christian Kogel/Hamin Jang, 3. Felix Hulin/Tiago Fahle Drummond (alle Stiepel)

Jungen 19 (bis 1.200 Punkte)

Einzel: 2. Vincent Kuhl; Doppel: 3. Felix Hulin/Vincent Kuhl (alle Stiepel)

Mädchen 19

Einzel: 1. Mina Nöckel (TT-Team), 3. Evelina Trofimovitch (Stiepel)

Senioren 40

Einzel: 1. Mustafa Cetin, 2. Michael Neutag (beide TT-Team), 3. Jan Falkenhain (Stiepel)

Doppel: 2. Cetin/Neutag, 3. Falkenhain/Lars Koglin (Stiepel)

Senioren 60, Einzel: 3. Werner Nöller (TTC Harpen)Senioren 70, Einzel: 2. Volker Konze (Post SV Langendreer)

