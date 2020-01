TT-Team Bochum startet mit wichtigem Erfolg ins neue Jahr

Es bleibt spannend. Dem TT-Team Bochum gelang in der NRW-Liga mit dem 9:5-Sieg gegen die DJK Borussia Münster ein Start nach Maß ins neue Jahr. Damit landeten die Bochumer einen eminent wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Mit 9:11-Punkten haben sie als Tabellenachter jetzt vier Zähler Vorsprung auf Münster, das einen direkten Abstiegsplatz behält, und direkten Kontakt auf die vorderen Plätze. Gerade einmal zwei Punkte beträgt der Rückstand nur noch auf Rang vier.

„Jetzt sind wir wieder voll im Geschäft“, sagte Mustafa Cetin, der sich nach dem Spiel gleich auf den Heimweg machte. Daheim wartete schon seine Tochter, die am Sonntag ihren Geburtstag feierte: „Zum Kaffee und Kuchen war ich pünktlich da.“

Siepmann findet sein Ballgefühl wieder

Es passte einfach alles zum Rückrundenauftakt. Mit neuer Doppelaufstellung erspielten sich die Bochumer eine beruhigende 2:1-Führung. Mustafa Cetin/Timo Treichel und Peter Zok/Julian Sawatzki gewannen relativ sicher. Was die Mannschaft beflügelte. Treichel, Niklas Siepmann, Zok und Sawatzki bauten die Führung auf 6:2 aus. Nur Cetin selbst vergab einen aussichtsreichen Satzvorsprung und im Entscheidungssatz sogar zwei Matchbälle.

Dafür trumpften andere auf. Niklas Siepmann fand nach der Weihnachtspause sein Ballgefühl wieder und fuhr genauso wie Julian Sawatzki beide Einzel ein. Cetin: „Das war bärenstark von beiden. Damit konnte man nicht unbedingt rechnen, aber wir waren alle heiß auf das Spiel und wussten, worum es geht.“ Schließlich lieferte die Mannschaft nicht nur an den Tischen ab, sondern auch jenseits der Bande: Die Mitspieler wurden angefeuert, was das Zeug hielt. So geht Teamsport, so kann der Klassenerhalt gelingen.

TTC Post Hiltrop verpasst Überraschung

Knapp an einer Überraschung vorbei schrammte Verbandsligist TTC Post Hiltrop. Mit 7:9 verlor der Tabellenletzte das Heimspiel gegen den Tabellenvierten aus Münster-Hiltrup. Jan Hoffmann ragte mit zwei Einzelsiegen aus der geschlossenen Mannschaftsleistung heraus. Letztlich war die schlechte Doppelausbeute (1:3-Siege) ausschlaggebend dafür, dass die Hiltroper nach dreieinhalb Stunden mit leeren Händen dastanden.

Eine Auftakt-Niederlage handelten sich auch die Verbandsliga-Frauen der DJK Viktoria ein. Beim Tabellennachbarn Castrop Rauxel verloren sie mit 2:8, wobei nur Bianca Wittrock und Svetlana Herresbach einen Einzelsieg verbuchen konnten.

Klare Niederlage für den Post SV Langendreer

In der Landesliga hatte sich der Post SV Langendreer einen besseren Start ins Jahr vorgenommen. Doch im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten musste der Tabellendritte eine unerwartet hohe 2:9-Niederlage hinnehmen. Den einzigen Einzelerfolg verbuchte Christian Hellmich, während Simon Andre zweimal eine 2:1-Führung nicht nach Hause bringen konnte.

Einen Rückschlag im Abstiegskampf musste der TuS Querenburg verkraften. Gegen Mitkonkurrent Schultendorf verloren die Querenburger mit 7:9.