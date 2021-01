Trotz Coronakrise: Tennis-Turniere in Bochum sind geplant

Bochum. Trotz der angespannten Corona-Situation werden die ersten Tennisturniere in Bochum geplant. Eine Absage gibt es aber auch schon.

Aufgrund des verlängerten Lockdowns steht die Sport- und damit auch die Tenniswelt in Bochum mindestens bis zum 31. Januar still. Daher fallen die Hallenbezirksmeisterschaften aus, die Ende Januar in der Tennishalle des TC Blau-Weiß Harpen angesetzt gewesen waren. Ob und in welcher Form Amateur-Sportveranstaltungen im Jahr 2021 stattfinden können, bleibt ungewiss.

Dennoch stehen bereits die Planungen für sechs große Tennisturniere in Bochum, erklärt Stefan Schneider, Sportwart der Tennisabteilung von Langendreer 04 und Referent für Bezirksturniere im Tennis-Bezirk Ruhr-Lippe.

Erste Spieler melden für Auftaktturnier im April

„Wir hatten überlegt, eine Light-Version der Hallenbezirksmeisterschaften auszurichten. Das macht aufgrund der aktuellen Pandemielage aber keinen Sinn“, sagt Schneider, der gleichzeitig Ausrichter des ersten großen Turnieres ist. Vom 16. bis 25. April stehen bei Langendreer 04 die 1. Stadtwerke Bochum Open an. Die ersten Meldungen gingen bereits ein. Im Hinterkopf plane er allerdings bereits einen Ersatztermin im September. „Ich gehe die Sache etwas vorsichtiger an“, meint Schneider.

Weiterhin stehen bereits die Offenen Bochumer Stadtmeisterschaften (22. bis 30. Mai, TG Bochum 49), die 16. Ruhr-Lippe Bezirksmeisterschaften (2. Juli bis 11. Juli, TC Blau-Weiß Harpen/Langendreer 04), die 1. Offenen Doppel- und Mixed-Bezirksmeisterschaften (2. Juli bis 11. Juli, TC Blau-Weiß Harpen/Langendreer 04), der Grafs-Reisen-Cup (17. Juli bis 25. Juli, TC Grün-Weiß Bochum) und das 5. Tui-Reisecenter LK-Turnier (31. Juli bis 8. August, TC Bochum-Süd) im Turnierkalender. Soweit es die Pandemie-Lage zulässt, sollen sie stattfinden.

Zukunft der Jugendstadtmeisterschaft bleibt ungewiss

Zusätzlich soll es einige kleinere Tagesturniere geben. Ob die Jugendstadtmeisterschaften stattfinden, steht noch nicht fest. Eine Entscheidung dazu erwartet Schneider Ende März im Rahmen eines Zusammentreffens der Bochumer Tennisklubs. Im letzten Jahr gab es die Idee einer Verteilung auf mehrere Vereine unter der Führung des TC Südpark. Aufgrund der Pandemie wurde das Turnier aber nicht ausgetragen.

Schneider betont zudem, wie wichtig Turniere für die ausrichtenden Vereine sind nach all den Verlusten durch die Coronakrise. "Je nach Dauer und Teilnehmerzahl können Vereine eine vierstellige Summe erwirtschaften“, erklärt er. „Zusätzlich profitieren die Gastronomien auf den Anlagen.“ Große Hoffnungen setzt Schneider zudem auf die Doppel- und Mixed-Bezirksmeisterschaften. Schließlich lassen sich durch die Umstellung des Leistungsklassen-Systems (LK) nun auch im Doppel LK-relevante Punkte erspielen. In Bochum ist also alles für einen spannenden Tennissommer angerichtet – vorausgesetzt, die Corona-Pandemie wird nicht wieder zum Spielverderber.

