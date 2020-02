Linda Overkamp ist erst 20 Jahre alt. Dennoch zählt sie bereits zu den erfahreneren Spielerinnen bei den Telstar-Frauen. Denn wenngleich die Außenangreiferin erst seit dieser Saison beim Volleyball-Oberligisten spielt, trainierte sie in der vergangenen Spielzeit bereits mit dem Team. Währenddessen war sie noch für Blau-Weiß Dingden in der zweiten Mannschaft aktiv und war dort sogar Gegnerin von Telstar.

Da die gelernte Industriekauffrau in Essen wohnt, war ihr die Fahrt zu ihrem Heimatverein, bei dem sie in der Grundschule mit dem Volleyball angefangen hatte, zu weit. Über eine Freundin kam der Kontakt zur ehemaligen Telstar-Spielerin Esther Mertens und zur Mannschaft zustande. „Viele Spielerinnen kommen aus verschiedenen Berufen oder Städten“, so Overkamp. „Die einzelnen Hintergründe kennenzulernen braucht etwas Zeit, aber das klappt immer besser und wir verstehen uns gut.“

Trainingsumstellung bringt Erfolge

Ein weiterer Grund für den Erfolg in den letzten Spielen sei, dass das Training vor ein paar Wochen umgestellt wurde. „Wir legen seitdem mehr Wert auf Schnelligkeit und Beweglichkeit. Das zahlt sich aus“, sagte Overkamp. Zwei der vergangenen drei Partien gewannen die Bochumerinnen mit 3:0. Zuletzt gab es einen Drei-Satz-Erfolg gegen Schwerte. „Wir haben die langen Ballwechsel für uns entschieden. Das war der Hauptgrund für den Gewinn der sehr umkämpften Sätze“, sagte Overkamp. Die ersten beiden Sätze waren erst nach 27 beziehungsweise 30 Punkten entschieden.

Trotz der kürzlichen Erfolge würde das Team entspannt in die Begegnung mit dem Tabellenzweiten Gladbeck am kommenden Wochenende gehen. „Wir haben wenig Erwartungen und haben keinen Druck“, so Overkamp. Da Telstar nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz auf Rang sieben liegt, ist aber jeder Punkt wichtig.

Der Klassenerhalt ist das Ziel

In dieser Saison ist der Klassenerhalt das Ziel. Laut Trainer Alessandro Manfrin soll aber früher oder später der Aufstieg in die Regionalliga kommen. Overkamp würde zwar gerne noch eine Liga höher spielen, ein höherer Trainingsaufwand sei für sie beruflich aber nicht möglich, sagt sie. Bei ihr gehe es beim Volleyball vor allem darum, Kontakt zu anderen Sportlern zu haben. Deswegen und weil er sehr abwechslungsreich sei, würde sie der Teamsport so reizen.

Den Reiz ihrer aktuellen Position würde für die Außenangreiferin ausmachen, dass man an jedem Spielzug beteiligt sei. Mittlerweile habe sie aber nahezu alle Positionen gespielt. Dabei beschränkt sich die 20-Jährige nicht nur auf Volleyball in der Halle. „Nach der Hallensaison freue ich mich in den Sand am vereinseigenen Beachplatz zu gehen.“ Ihr Motto: Hauptsache Volleyball.