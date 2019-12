Training der VfL Sparkassen Stars startet mit „neuem“ Akteur

Der Vorteil beim Basketball ist, dass man den Sport zur Not auch alleine machen kann. Ein Brett, ein Korb, ein Ball. Mehr braucht an diesem Sonntagabend auch Marco Buljevic zunächst nicht, um sich wohl zu fühlen. Immer wieder wirft er den Basketball in der Rundsporthalle Richtung Korb. Die Trefferquote ist hoch. Das ist einerseits kaum verwunderlich. Schließlich ist er ehemaliger Basketball-Jugend-Nationalspieler und aktuell Spieler des Basketball-Zweitligisten VfL Sparkassen Stars Bochum. Andererseits hat er in dieser Saison noch kein Spiel für sein Team bestreiten können. Er war verletzt. Mit ihm kann VfL-Trainer Felix Banobre quasi einen „neuen“ Spieler im Training begrüßen.

Die Bizepssehne in Buljevics linken Arm war angerissen. „Ein Trainingsunfall“, sagt Buljevic. Etliche Wochen musste er den Arm in einer Schlinge tragen, konnte das Team nur moralisch unterstützen. „Jetzt habe ich keinerlei Beschwerden mehr“, sagt er beim Trainingsauftakt der Sparkassen Stars nach kurzer Feiertagspause.. Ihm ist anzumerken, dass ihm etwas gefehlt hat. „Vor allem auch das mit den Jungs in der Kabine sein“, sagt er. Möglich, dass er bereits gegen die ART Giants Düsseldorf am Samstag (4.) wieder zum Kader gehört.

Mario Blessing fällt weiter aus

Mario Blessing wird dann immerhin keinen großen Plastikschuh mehr tragen müssen. Damit wurde sein rechter Fuß ruhig gestellt. Im Spiel gegen Dresden hatte er sich Ende Oktober verletzt. „Da hat es während des Spiels plopp gemacht, sagte er. „Ich dachte erst, ein Luftkissen im Schuh wäre geplatzt. Aber dann stellte sich heraus, dass im Fuß etwas kaputt gegangen war. Deshalb bildete sich ein Knochenödem.“ Es war eine Verletzung, die nicht so gravierend schien. „Im Nachhinein“, sagt Blessing, „habe ich wohl immer wieder zu früh angefangen. Deshalb haben wir uns dann entschlossen, den Fuß komplett ruhig zu stellen.“ Bis zum 2. Januar muss Blessing den Schuh tragen. Er ist für das Düsseldorf keine Option.

Ein Problem hat er damit nicht. „Wir hatten ja schon einiges an Verletzungspech in dieser Spielzeit“, sagt er. „Aber wenn wir im Februar alle Spieler dabei haben, können wir die Playoffs sicher erreichen und haben dann auch dort gute Möglichkeiten, weil wir eine tiefe Bank haben.“