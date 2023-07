Fußball Trainerin übernimmt in der Männer-Kreisliga: „Sie hat es einfach drauf“

Bochum. In der Bochumer Kreisliga B steht in der neuen Saison eine Frau an der Linie. Sarinah Beck hat hohe Ziele und einen Klub, der hinter ihr steht.

Der LFC Laer hat nach dem verpassten Aufstieg in die Kreisliga A und dem Abgang von Ex-Coach Stephan Kosel eine neue Trainerin. Sarinah Beck hat schon für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga gespielt und steckt sich auch als Trainerin hohe Ziele.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere VfL-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zum VfL Bochum +++

Altin Safaei, Sportlicher Leiter des LFC, erklärt, warum er sich für Beck entschieden hat: „Ihre fachliche Kompetenz ist beeindruckend. Sie hat es einfach drauf.“ Die Art und Weise des Trainings sei sehr professionell: „Es sind regelmäßig 20 Spieler beim Training und alle haben Bock – das ist für Kreisliga B nicht normal. Sie erreicht die Mannschaft einfach.“

Die 25-Jährige sei sehr diszipliniert: „Sie ist immer die erste auf dem Platz, bereitet das Training schon vor, wenn noch niemand auf der Anlage ist und führt nach dem Training auch immer lange Gespräche mit den Spielern – ich denke, wir werden Gefahr laufen, sie nicht halten zu können.“

Frau als Trainerin bei den Männern: Sorge vor blöden Sprüchen nur bei Auswärtsspielen

Das erste Testspiel gegen CF Kurdistan sei vielversprechend gewesen: „Sie hatte mit den Jungs bis jetzt vier Einheiten und man hat ihre Handschrift schon erkennen können und das, obwohl sechs Stammspieler gefehlt haben.“ Für die Mannschaft mache es keinen Unterschied, ob Mann oder Frau an der Seitenlinie steht: „Die Entscheidung Sarinah zur Trainerin zu machen, kam bei den Jungs super an“, so Safaei. In den zweieinhalb Jahren, seitdem Beck im Verein ist, habe sie sich bereits ein Standing erarbeitet.

Bezüglich Sorgen vor blöden Sprüchen in der Männerdomäne Kreisligafußball sagt Safaei: „Bei uns im Verein kennt sie jeder und weiß, dass Sarinah fachlich einfach herausragend ist. Es gibt niemanden, der einen Spruch lässt – ansonsten gibt’s einen auf den Deckel.“ Anders sieht es dagegen bei Auswärtsspielen aus: „Wir sind uns leider sicher, dass es nicht ausbleiben wird.“

Timm Mayer, Sarinah Beck und Armin Safaei vom LFC Laer. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Sarinah Beck selbst sagt dazu: „Ich komme aus dem Leistungsbereich Fußball und hab mit den Damen des VfL Bochum 2. Bundesliga gespielt. Ich bin also sowohl mit den Strukturen als auch mit den ganzen Kommentaren, die man als Frau abbekommt, vertraut.“ Darüber hinaus stehen die Mannschaft, ihr Team und der Vorstand voll hinter ihr, „ohne dieses Vertrauen wäre der Schritt gar nicht möglich gewesen.“ Auch ihre Familie ist im Verein vertreten. Ihre Schwester spielt bei den B-Juniorinnen und ihr Bruder ist Teil der Mannschaft, die Sarinah Beck seit dem 2. Juli trainiert.

Beck möchte ein Vorbild sein für Frauen im Männerfußball

Einer der Hauptgründe, warum Laers Trainerin den Job angenommen hat: „Ich will damit ein Vorbild sein für andere Frauen, die im Männer-Fußball Fuß fassen wollen. Die Challenge reizt mich auch: Wenn Leute sagen, eine Frau im Männer-Fußball funktioniert nicht, dann sage ich: Doch, das geht.“

Angefangen zu kicken hat Beck mit vier Jahren beim WSV Bochum. Von da aus ging es zur SG Lütgendortmund. Den Durchbruch schaffte sie dann beim VfL Bochum, aber nicht lange. „Mit 18 habe ich mir dann das Kreuzband gerissen und damit war meine Karriere gelaufen.“

Der LFC Laer verpasste den Aufstieg in die Kreisliga A - mit Sarinah Beck nimmt der Bochumer Klub nun einen neuen Anlauf. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Sie habe sich hohe Ziele gesteckt, die sie jetzt als Trainerin weiterverfolgen möchte: „Ich hab’ mit den Jungs klar kommuniziert, dass wir aufsteigen wollen“, sagt Beck. „Ich hätte schon Bock noch höher zu trainieren. Realistisch strebe ich die Bezirksliga an. Wenn ich träumen dürfte, dann wäre es definitiv ein Traum von mir, mal im Profi-Bereich zu coachen.“ Die Bochumerin sagt aber, sie sei Fan davon, kleine Brötchen zu backen: „Hocharbeiten kann man sich immer. Meine Ambition ist es, immer besser zu werden.“

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum