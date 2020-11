Torben Junker steckt sich mit dem TV Wattenscheid hohe Ziele

Wattenscheid. Der Deutsche Hallenmeister von 2019 kommt von der LGO Dortmund. Der 400-Meter-Läufer hat schon viel gewonnen, aber setzt sich noch höhere Ziele.

Die Erfolgsbilanz von Torben Junker liest sich nicht schlecht: Der 27 Jahre alte 400-Meter-Läufer wurde 2019 Deutscher Hallenmeister und lief mit der deutschen 4x400-Meter-Staffel bei der EM ins Berlin ins Finale. In Zukunft startet er für den TV Wattenscheid , um diese Bilanz noch weiter aufzubessern.

Junker kommt von der LG Olympia Dortmund nach Wattenscheid und bringt hoch gesteckte Ziele für die kommende Saison mit.

Beim TV Wattenscheid will Junker sich aufs Training konzentrieren können

Junker will sich für die Europameisterschaft in München qualifizieren, bei der Deutschen Meisterschaft eine Medaille gewinnen und mit der 4x400-Meter-Staffel an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Und einen Heimerfolg mit seinem neuen Club will er auch feiern: „Und ich hoffe natürlich auf eine starke Wattenscheider 4x4 Staffel für die Staffel-Meisterschaften in Bochum im nächsten Jahr“, wird Junker in der Mitteilung des Vereins zitiert.

In den Wechsel zum TV Wattenscheid 01 setzt er demnach große Hoffnungen: „Ich wünsche mir einen Verein, der mich besonders in allen Bereichen des Sports sehr gut unterstützt, sodass ich mich auf mein Training konzentrieren kann.“

TV Wattenscheid verpflichtet mehrere vielversprechende Neuzugänge

Junker reiht sich damit in die vielversprechenden Neuverpflichtungen des TV 01 ein: Unter anderem hatte der Verein bereits die Zugänge der Olympiakandidatinnen Djamila Böhm (400m Hürden) und Jessie Maduka (Dreisprung) bekanntgegeben; dazu kommt der Deutsche Junioren-Meister Mateusz Lewandowski (400 Meter Hürden) vom FC Schalke nach Wattenscheid.

