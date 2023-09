Topteam ASC Dortmund kommt – das plant Teutonia Riemke

Bochum. Am Samstag gastiert der Aufstiegsaspirant ASC Dortmund beim SV Teutonia Riemke. Trainer Mathias Weber verrät, wie er die harte Nuss knacken will.

Nach einem überzeugenden Oberliga-Saisonstart mit drei Siegen und einer Niederlage (6:2 Punkte) haben sich die Handballerinnen von Teutonia Riemke im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Am Samstagabend (19.15 Uhr) empfangen die Grün-Weißen die punktgleiche Mannschaft des ASC 09 Dortmund zum Topspiel in der „Heinrich-Böll-Hölle“. Dem Sieger dieser Partie dürfte der Sprung an die Tabellenspitze winken.

Am vergangenen Sonntag setzte sich Riemke in einer intensiven Partie beim TSV Hahlen durch (32:29) und zeigte beeindruckend die Qualität, auch nach Rückschlägen zurückzukommen. In dieser Trainingswoche befasste sich der SVT vor allem mit neuen Angriffshandlungen, dem Umschalten und der Arbeit im Abwehrverbund, um bestens vorbereitet ins Topspiel zu gehen.

Teutonia Riemke: „Die Favoritenstellung ist klar“

Während es der ASC Dortmund in der vergangenen Saison mit Aufstiegsambitionen in die Aufstiegsrunde schaffte, musste Teutonia Riemke den unliebsamen Weg in die Abstiegsrunde antreten. „Dortmund ist eine, wie auch schon im letzten Jahr, ambitionierte Mannschaft“, sagt Riemke-Trainer Mathias Weber. „Zur Ausgangslage gibt es nicht viel zu sagen, die Favoritenstellung ist klar.“

Wackelkandidatin: Paula Brandt droht gegen Dortmund bei Teutonia Riemke auszufallen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Dennoch will Teutonia Riemke als vermeintlicher Underdog das bestmögliche Ergebnis rausholen. „Das Spiel gegen den ASC wird sicherlich ein körperbetontes werden, die Mannschaft, welche über 60 Minuten konzentrierter und effizienter performt, wird das Spiel für sich entscheiden können“, blickt der SVT-Trainer voraus. „Wir brauchen eine durchgängige Leistung, ohne zu große Ausreißer über eine längere Zeit.“

Abwehr und Angriff gefordert

Um auch gegen einen Aufstiegsaspiranten zu punkten, erwartet Weber von seiner Mannschaft einiges: „Wir brauchen flexiblere Lösungen für den Angriff, um auf mögliche Abwehrweisen des Gegners adäquat zu reagieren - gepaart mit einer kompakten eigenen Abwehr und permanenten Umschalten, um den Druck auf den ASC hochzuhalten.“

Dabei kann der Riemke-Trainer personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Im Vergleich zu den ersten Saisonspielen hat sich die personelle Lage bei den Bochumerinnen weitestgehend entspannt. Lediglich Charlotte Mittich und Denise Gregorczyk fallen aus, hinter dem Einsatz von Paula Brandt steht noch ein Fragezeichen.

