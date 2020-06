Topspieler Lars Kamp bleibt bei den Sparkassen-Stars Bochum

Bochum. Eine wichtige Vertragsverlängerung melden die Sparkassen-Stars Bochum. Der Basketball-Zweitligist zählt weiter auf Lars Kamp.

Die VfL Sparkassen-Stars Bochum haben den Vertrag mit Lars Kamp um ein weiteres Jahr verlängert und damit einen unumstrittenen Leistungsträger weiter an den Verein gebunden.

Der 24-jährige Shooting Guard war im Vorjahr seinem Headcoach Felix Banobre gefolgt und vom SC Rist Wedel an den Stadionring gewechselt. Nachdem er in Folge einer Verletzung nahezu die gesamte Vorbereitung sowie die ersten Spiele verpasst hatte, brachte nicht zuletzt seine Rückkehr die Wende in der Saison der Bochumer.

Durchschnittlich 28 Minuten stand er dabei auf dem Spielfeld und zeigte seine Vielseitigkeit durch 12,9 Punkte, 3,5 Vorlagen, 3,2 Rebounds und beachtliche 2,6 Ballgewinne pro Spiel. Seine Saisonbestleistung erzielte er mit 27 Punkten, darunter sechs erfolgreiche Dreier - beim Heimsieg gegen den späteren Nordmeister Itzehoe Eagles.

„Lars ist zudem ein Spieler, der sehr viel richtig macht auf dem Feld, was nicht auf dem Statistikbogen auftaucht. Seine Weiterverpflichtung ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg, eine starke Mannschaft zu bauen. Wir sind sehr froh, dass er sich in Bochum sehr wohl fühlt und mit uns die gesteckten Ziele erreichen will. Er ist mit Sicherheit einer der besten deutschen Guards in der ProB“, sagt Finanzvorstand Hans Peter Diehr.

Ein Wunsch- und Schlüsselspieler von Trainer Banobre

Auch bei Trainer Felix Banobre war die Freude groß, dass ein absoluter Wunsch- und Schlüsselspieler weiter in seinem Kader stehen wird, der nun aktuell fünf Spieler umfasst. „Wir führen derzeit gute Gespräche und hoffen schon bald Vollzugsmeldung für die ersten Neuzugänge geben zu können. Wenn es sich so ausgeht wie wir es planen, werden die Bochumer Basketballfans sich mehr als freuen können. Vermutlich bedeutet das aber auch den Abschied von weiteren Spielern des letztjährigen Kaders. Es wird nicht nur wegen der Herausforderungen der Pandemie ein spannender Sommer“ so der Finanzvorstand.

VfL Sparkassen-Stars Bochum 2020/2021, der Stand beim Kader:

Es bleiben: Felix Banobre (Headcoach), Petar Topalski, Jo Lam Vuong (beide Assistent-Coach), Marius Behr, Niklas Bilski, Ben Böther, Marco Buljevic, Lars Kamp

Abgänge: Florian Wendeler