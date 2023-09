Tonye lässt Hordel jubeln und Altenbochum enttäuscht zurück

Die DJK TuS Hordel (in grün) gewann durch ein Tor in der Nachspielzeit gegen Aufsteiger FC Altenbochum.

Bochum. Der FC Altenbochum war im Derby bei der DJK TuS Hordel nahe am Punktgewinn. Es wäre in einem unterhaltsamen Spiel ein verdienter Punkt gewesen.

Mirko Talaga muss da so eine Ahnung gehabt haben, vielleicht hätte er an diesem Wochenende auch Lotto spielen sollen. Der Trainer der DJK TuS Hordel hatte vor dem Freitagabend-Derby-Flutlichtspiel gegen den FC Altenbochum auf einen 3:1-Sieg seines Teams getippt. 3:1 hieß es dann auch – wenn auch zunächst nur zur Halbzeit. Am Ende gewann Hordel durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 4:3.

Die erste Chance hatte Altenbochum durch Tobias Kleine Rumberg nach knapp einer Minute. Das erste Tor erzielte Hordel, das zweite dann kurz danach. Justin Hennemann sorgte mit einem feinen, direkt verwandelten Freistoß von der Strafraumkante für das 1:0 (3.), einen Schnellangriff später zog Patrick Rudolph von drei Meter weiter weg ab, erneut war Florian Altmeyer im Altenbochumer Tor machtlos, hieß es bereits 2:0 (5.).

Hordel hatte danach bis kurz vor dem Ende Spiel und Gegner zumeist im Griff, Torwart Kacper Slupski aber brachte dann wieder etwas Spannung hinein. Kurz vor dem Seitenwechsel wäre er wohl besser im Tor geblieben. Er aber versuchte einen lang geschlagenen Ball abzufangen, rannte dabei aber Altenbochums Kenneth Neumann um. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Ivo Kleinschwärzer (41.).

Florian Tonye hat seinen Derby-Augenblick für DJK TuS Hordel

Zwei Minuten später war der alte Abstand wiederhergestellt. Max Paul Morgner war Endstation eines erneuten Hordeler Konters, den Altenbochum nicht verteidigt bekam. Er stellte auf 3:1 (43.). Das Spiel schien entschieden. Tobias Klein Rumberg machte es wieder auf. Er erzielte nach 72 Minuten zunächst das 3:2, eine Minute später landete sein Schuss am Pfosten, Kenneth Neumann staubte zum 3:3 ab.

Als sich alle schon auf ein Remis eingestellt hatten, kam der Derby-Augenblick für Florian Tonye. In der letzten Minute der Nachspielzeit traf er aus der Drehung und kurzer Distanz zum 4:3 für Hordel.

DJK TuS Hordel: Slupski - Hennemann, Can (60. Ali Khan), Morgner (52. Tonye), Erdelt, Schürmann, Schultze, Erdmann, Rudolph, Nkam, Oguz

Altenbochum: Altmeyer - Scherff, Costanzino, Kleinschwärzer, Orlowski, Kleine Rumberg, Sundermann (65. Bousouf), Neumann, Gröger, Drews, Polk

Tore: 1:0 Hennemann (3.), 2:0 Rudolph (5.), 2:1 Kleinschwärzer (41. Foulelfmeter), 3:1 Morgner (43.), 3:2 Kleine Rumberg (72.), 3:3 Neumann (73.), 4:3 Tonye (90.+5)

