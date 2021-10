Tischtennis: TT-Team Bochum gelingt Teilerfolg gegen Velbert

Bochum. Das Tischtennis-Team Bochum hat einen Punkt gegen Velbert geholt. In einem sportlichen Krimi gelang dem Team um Mustafa Cetin ein 8:8 beim TTC SW.

„Wir kämpfen uns Punkt für Punkt Richtung Klassenerhalt.“ So lautet das Fazit von Mustafa Cetin nach dem Tischtennis-Krimi des NRW-Ligisten TT-Team. Beim 8:8 gegen den TTC SW Velbert landeten die Bochumer einen überraschenden Teilerfolg, bei dem Timo Treichel, Julian Sawatzki, Peter Zok und Christopher Brielmann mit großer Spielfreude überzeugten und ihre Mannschaft mit 6:2 in Führung brachten.

„Wir haben uns gepusht ohne Ende, die Stimmung war super“, sagte Cetin, der selbst beide Einzel verlor und eingestand: „Im Moment müssen mich die Jungs mitziehen.“

Im Spiel des Tages lieferte sich Timo Treichel im oberen Paarkreuz mit Heiko Raatz, der früher regelmäßiger Trainingsgast am Lohring war, hochkarätige Ballwechsel und einen begeisternden Fünf-Satz-Fight. Am Ende musste der entkräftete Treichel seinem Gegner allerdings gratulieren.

Sieg zum Greifen nah

Nicht so die starke Mitte: Julian Sawatzki und Peter Zok gewannen auch ihr zweites Einzel und brachten ihr Team wieder mit 8:5 aussichtsreich in Führung. Als dann auch noch Chris Brielmann die ersten beiden Sätze gewann, war sogar der vorher nicht für möglich gehaltene Sieg zum Greifen nah. Doch fünf Matchbälle in Serie reichten dem Youngster nicht, der schließlich zweimal knapp in der Satzverlängerung unterlag. Auch Ersatzmann Michael Neutag hatte im letzten Einzel der Partie mit 2:3-Sätzen das Nachsehen.

Zum dritten Mal bereits in dieser Spielzeit ging’s also über die volle Distanz. Doch diesmal blieb ein weiterer Höhepunkt, das Abschlussdoppel, aus: Timo Treichel hatte sich in den Einzeln so ausgepowert, dass er aufgrund eines Migräne-Anfalls kurzzeitig nur noch verschwommen sehen und nicht mehr an den Tisch gehen konnte. So mussten die TTler das letzte Spiel des Tages abschenken und sich mit dem 8:8 zufriedengeben.

TT-Team verlässt Abstiegsränge

„Timo geht es wieder gut. Insgesamt war es gute Mannschaftsleistung“, so Cetin zufrieden. Schließlich konnte das TT-Team mit dem Punktgewinn bei jetzt 3:7-Zählern auf Rang sieben klettern und die Abstiegsränge verlassen.