Tischtennis NRW-Liga: Das sind die Ziele der Bochumer Teams

Bochum. Die Tischtennis-Saison beginnt. In der NRW-Liga startet das TT-Team Bochum mit einem Heimspiel. Kapitän Cetin macht eine klare Ansage.

Am Wochenende startet die neue Tischtennis-Spielzeit – und für das Tischtennis-Team Bochum geht es in der NRW-Liga gleich in die Vollen: Die Mannschaft vom Lohring erwartet am Samstag (18.30 Uhr) den Aufsteiger TTV Falken Rheinkamp und will mit einem Sieg den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen.

„Eine Sommerpause gab es bei uns nicht. Wir haben durchtrainiert und sind gut in Form“, sagte Kapitän Mustafa Cetin, der seine Mannschaft gegenüber den Gästen im Vorteil sieht. Der Aufsteiger hat sich zwar mit dem früheren nigerianischen Olympiateilnehmer und Afrikameister Kazeem Nasiru verstärkt, wird aber insgesamt als eher schwächer eingeschätzt.

„Das wird eine erneut schwere Saison, aber wir hoffen, in der zwölf Mannschaften umfassenden Liga mindestens drei Teams hinter uns zu lassen. Darunter auch die Falken aus Rheinkamp“, so Cetin. Ein weiterer Trumpf ist, dass das TT-Team am Samstag in kompletter Besetzung antreten kann - und zwar in dieser Reihenfolge: Peter Treulieb, Julian Sawatzki, Mustafa Cetin, Peter Zok, Timo Treichel und Chris Brielmann.

Jungenteam von Rot-Weiß Stiepel spielt gegen Tusem Essen

In der NRW-Liga geht es am Samstag (14 Uhr) auch für die Jungen von Rot-Weiß Stiepel los. Zu Gast am Waldring ist Tusem Essen, das in der Vorsaison knapp vor den Stiepelern auf Platz zwei gelandet war. Tiago Fahle Drummond, Leonard Christian Kogel, Christian Hoffjan und Hamin Jang können erneut mit einem spannenden Vergleich mit dem Städtenachbarn rechnen.

Der dritte Bochumer NRW-Ligist, die Frauen der DJK Viktoria, können sich indes noch ausruhen. Sie starten

erst am folgenden Wochenende – dann in Mennighüffen - in die Saison.

Gefordert ist indes Landesligist Post SV Langendreer, der sich denkbar knapp über die Relegation retten konnte. Beim TuS Halver, einem Team auf Augenhöhe, wollen die Langendreerer gleich die ersten Punkte für den angestrebten Klassenerhalt einfahren.

