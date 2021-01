Tischtennis: Bochum trauert um den "Löwen" Berni Vossebein

Bochum Tischtennis prägte sein Leben, er prägte Generationen junger Spieler. Berni Vossebein, der Löwe von Bochum, ist gestorben. Ein Nachruf

Von Carsten Oberhagemann

Tischtennis prägte sein Leben, und er prägte viele Generationen junger Nachwuchsspieler. Berni Vossebein, der Löwe von Bochum, ist im stolzen Alter von 95 Jahren infolge eines Schlaganfalls gestorben. Die Stadt verliert ihre Tischtennis-Legende.

Als Nationalspieler in den 1950er Jahren erkundete das Bochumer Tischtennis-Urgestein, der im März vergangenen Jahres seinen 95. Geburtstag feierte, die Welt. Von Bukarest über Tokio und Stockholm bis Dortmund 1959: Auf vier WM-Teilnahmen konnte er bis zuletzt zurückblicken. Mächtig stolz war der linkshändige Angriffsspieler vom VfL Bochum zudem auf seine internationalen Turniersiege in Luxemburg, Spanien, Dänemark, Norwegen und Südamerika. Auf nationaler Ebene feierte er insgesamt sieben Titelgewinne im Doppel und Mixed. Mehr als 60 Mal nahm er an Deutschen Meisterschaften als Spieler, Trainer und Betreuer teil – so oft wie kein anderer.

Berni Vossebein engagiert sich jahrzehntelang für die Jugend

Sein Kämpferherz an der Platte war weltweit bekannt. Sein Rat gefragt. Tugenden wie Disziplin und Fairness gab Berni Vossebein auch im Anschluss an seine aktive Karriere als Trainer im Nachwuchsbereich über Jahrzehnte weiter. Er begleitete die Entwicklung der späteren Rekord-Nationalspielerin Nicole Struse, Jugend-Europameister Torben Wosik und Vize-Weltmeister Christian Süß im Schüleralter lange Zeit.

Auch beim TTC Post Hiltrop trainierte Vossebein die Jugend

Als Kadertrainer des Westdeutschen Tischtennisverbandes erfreute er sich großer Beliebtheit. Das Training mit Kindern – auch als Jugendtrainer beim früheren TTC Post Hiltrop – hat ihm immer sehr viel Lebensfreude bereitet. Er war ein Vorbild für viele Generationen. Seine Leistungen wurden auch mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, in einer Ausstellung in Bochum wurde ihm 2017 eine Vitrine gewidmet.

Das Herz eines langes Tischtennis-Lebens hat nun aufgehört zu schlagen. Die große Tischtennis-Gemeinde trauert um Berni Vossebein, der seinem geliebten Sport so viel zurückgegeben hat.