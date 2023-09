Teutonia Riemkes Trainer sauer: „85 Prozent reichen nicht“

In der Handball-Oberliga war Cara Franke für Teutonia Riemke beste Werferin gegen den ASC Dortmund.

Bochum. Teutonia Riemke hatte eine gute Ausgangslage für das Topspiel gegen den ASC Dortmund. Trainer Weber verrät, warum es nicht zum Sieg reichte.

Nach dem Auswärtssieg beim TSV Hahlen (32:29) am vergangenen Spieltag schienen die Bochumerinnen für das Top-Spiel gegen den ASC Dortmund gewappnet zu sein. Doch im Spitzenspiel um die Tabellenführung in der Oberliga investierte Teutonia Riemke insgesamt zu wenig und verlor am Ende mit 28:32 (12:15).

Vor heimischen Publikum in der lautstarken „Heinrich-Böll-Halle“ erwischten die Gäste aus Dortmund den besseren Start. In der vierten Minute erzielte Gina Owczarzak per Sieben-Meter den ersten Treffer für Teutonia Riemke. Die Grün-Weißen waren zwar nun auf der Platte präsenter, doch hatten Probleme den starken Dortmunder-Angriff unter Kontrolle zu kriegen.

Mit einem 12:15-Rückstand gingen die Bochumerinnen in die Halbzeitpause, der knappe Rückstand ließ auf eine Aufholjagd im zweiten Durchgang hoffen. Da Teutonia Riemke im Angriff nicht so effektiv war wie die Gäste vom ASC, konnten die Dortmunderinnen ihren Vorsprung in der 54. Minute auf sechs Tore-Differenz ausbauen (23:29).

Die Partie schien gelaufen, Riemke warf in den letzten Minuten alles nach vorne, musste sich am Ende aber mit 28:32 geschlagen geben. „Gegen so einen Gegner wie den ASC sind wir nicht gut genug gewesen, da reichen 85-90 Prozent nicht“, ärgerte sich Trainer Mathias Weber.

Teutonia Riemke verpasst Sprung an die Spitze

Mit 28 erzielten Treffern war Riemkes Trainer nicht zufrieden und sah vor allem im Angriff noch Luft nach oben. „Mir hat das eigene Tempo-Spiel nicht gefallen, insbesondere die 2. Welle. Phasenweise waren unsere aufgebauten Angriffe in Ordnung, die Abwehr im Verbund gegen den ASC im Positionsangriff ebenso.“ Die Treffer-Quote über 60 Minuten sei nicht hoch genug gewesen. „Unsere Körperlichkeit war auch nicht so wie es notwendig gewesen wäre, um gegen den ASC zu gewinnen.“

Auffällig im Riemker Angriff zeigten sich erneute Sarah Kudella, die laut Weber ein „wirklich gutes Spiel“ machte. Cara-Samantha Franke war mit neun Treffern, davon vier verwandelten Sieben-Metern, beste Werferin der Bochumerinnen.

Mit der Heim-Niederlage verpasste Teutonia Riemke nicht nur den Sprung auf den ersten Tabellenplatz, sondern auch die Möglichkeit, sich im oberen Tabellendrittel fest zusetzen. Nach fünf Spielen und 6:4 Punkten rangieren die Grün-Weißen punktgleich mit dem TSV Hahlen und dem HTV Hemer im oberen Mittelfeld der Tabelle. Nach einem spielfreien Wochenende trifft Teutonia Riemke Anfang Oktober (3. Oktober, 16 Uhr) auf die formstarke TG Hörste, und will dort zurück in die Erfolgsspur finden.

So haben sie gespielt:

SV Teutonia Riemke - ASC 09 Dortmund 28:32

Riemke: Dietrich, Sievers, Hackerts (2), Owczarzak (4/1), Schmidt (2), Wozniak, Kogel, Franke (9/4), Pfizenmaier, Oduncu, Koenig (5), Förster (1), Istrefi (2), Kudella (3)

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum