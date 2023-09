Teutonia Riemke: Weber schimpft über indiskutable Wurfquote

Bochum. Klare Niederlage trotz guten Starts: Riemkes Handballerinnen verlieren daheim deutlich gegen Bergkamen. Trainer Weber erklärt die Gründe.

Nach dem Aus im Highlight-Spiel der ersten DHB-Pokalrunde gegen Zweitligist Waiblingen wollte Teutonia Riemke auch sein drittes Oberliga-Spiel in Serie gewinnen. Doch daraus wurde nichts, die Grün-Weißen Handballerinnen verloren ihr Heimspiel gegen Bergkamen deutlich und auch in der Höhe verdient mit 24:31 (11:17).

Dabei gelang den Bochumerinnen vor heimischen Publikum in der Heinrich-Böll-Halle ein guter Start. In der 18. Minute traf Paula Brandt zur 11:9-Führung, danach folgte eine Zeitstrafe gegen den SVT sowie eine Umstellung in der Abwehr. Plötzlich verloren die Bochumerinnen den Faden. Bis zur Halbzeitpause gelang Riemke kein Treffer mehr, Bergkamen drehte die Partie und ging mit einer 17:11-Führung in die Pause.

In der 32. Minute beendete Nina Schmidt die Durststrecke des SVT und traf zum zwischenzeitlichen 12:18. Doch Teutonia Riemke fand nicht mehr zurück ins Spiel, Bergkamen verwaltete den Vorsprung clever und gewann am Ende verdient mit 31:24.

SV Teutonia mit indiskutabler Wurf- und Fehlerquote

„Wir haben schlecht gespielt und verdient verloren“, resümierte Riemkes Trainer Mathias Weber. „In der ersten Halbzeit sind wir eigentlich gut ins Spiel gestartet, haben dann aber, vielleicht auch durch eine Umstellung unserer Abwehr, einen Negativlauf mit acht Gegentreffern innerhalb von 13 Minuten kassiert.“

Dass es mit dem dritten Sieg im dritten Spiel nicht klappte, machte Weber an mehreren Punkten fest. „Unsere technische Fehlerquote und unsere Wurfquote waren völlig indiskutabel, so gewinnt man in der Regel kein Oberliga-Spiel. Gepaart mit einer Deckungsleistung, die einfach zu wenig war“, ärgerte sich Weber. Nach zwei Siegen aus drei Spielen belegen die Bochumerinnen momentan den vierten Tabellenplatz.

„Der Saison-Start ist als annehmbar zu betrachten. Mit 4:2 Punkte nach drei Spielen kann ich leben”, so der SVT-Trainer. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) trifft Teutonia Riemke auf den Tabellenzweiten TSV Hahlen und will dort die nächsten Punkte einfahren. Dann wäre der annehmbare Saisonstart sogar ein richtig guter.

So haben sie gespielt: Teutonia Riemke - HC Bergkamen 24:31

Riemke: Dietrich, Sievers, Hackerts (1), Owczarzak (1/1), Schmidt (3), Wozniak (1), Brandt (2), Oduncu, Koenig (10/1), Förster (1), Istrefi (2), Kudella (2), Istrefi

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum