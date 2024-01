Teutonia Riemke triumphiert: „Konnten flexibel reagieren“

Bochum Im Topspiel gegen den ASC Dortmund konnten die Riemker Handballerinnen den vierten Oberliga-Platz sichern. Das waren die Schlüssel zum Erfolg.

Nach dem deutlichen Heimsieg über den TSV Hahlen (29:19) reisten die Bochumerinnen zum Topspiel der Oberliga gegen den Tabellendritten aus Dortmund. Gegen den ASC hatten die Grün-Weißen noch eine Rechnung offen, denn das Hinspiel verloren sie mit 28:32.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere VfL-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zum VfL Bochum +++

Teutonia Riemke legte auf der gegnerischen Platte konzentriert los und ging durch Janine Koenig in Führung. Nach einer überzeugenden ersten Hälfte ging der SVT mit drei Toren Vorsprung (17:14) in die Pause. Im zweiten Durchgang konnten die Bochumerinnen ihren Vorsprung, auch dank einer erneut starken Yvonne Dietrich im Tor, verwalten. Den Schlusspunkt des Topspiels setzte Riemkes Gina Owczarzak, die den Endstand zum 29:25 markierte.

Teutonia Riemke kann Rückstand auf die Spitzengruppe verkürzen

„Alles in allem sind wir stolz darauf beim ASC zwei für uns sehr wichtige Punkte geholt zu haben“, freute sich Trainer Mathias Weber. „Spielentscheidend war für uns unsere Abwehr mit einer enorm starken Yvi Dietrich im Tor.“ Dank des Auswärtssieges konnten die Grün-Weißen den Rückstand auf die Spitzengruppe der Liga verkürzen und den vierten Rang verteidigen.

Teutonia-Riemke-Trainer Mathias Weber freute sich über den Sieg seiner Mannschaft. (Archivbild) Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services

Entscheidend neben der souveränen Abwehrleistung war dabei auch die treffsichere Offensive des SVT. Janine Koenig und Cara Franke (jeweils 8 Tore) sowie Gina Owczarzak (6 Tore) zählten zu den besten Torschützen der Bochumerinnen. „Offensiv konnten wir auch auf unterschiedliche Anforderungen situativ flexibel reagieren und hatten keine großen Ausreißer in den verschiedenen Spielphasen. Die Stichwörter Konzentration und Disziplin auch im Angriffsspiel konnten wir in punkto Treffsicherheit und Umsetzung der Vorgaben gut umsetzen“, lobte der SVT-Trainer.

Handballerinnen von Teutonia Riemke können auf Platz drei rutschen

Bereits am kommenden Samstag (19.15 Uhr) empfängt Teutonia Riemke in der heimischen „Heinrich-Böll-Hölle“ den punktgleichen Verfolger TG Hörste. Mit dem dritten Sieg in Serie könnte dann sogar der Sprung auf den dritten Platz gelingen. „Kriegen wir die Leistung vom ASC-Spiel erneut auf die Platte, bin ich zuversichtlich. Im Gegensatz zu den eher sehr körperlich agierende ASClern, wird es entscheidend sein“, blickt der Riemke-Trainer voraus, „wie wir mit der sehr offensiven Deckung der Hörsterinnen zurechtkommen.“

ASC 09 Dortmund – SV Teutonia Bochum-Riemke: Endstand 25:29

Riemke: Dietrich, Sievers, Owczarzak (6/3), Schmidt, Kogel, Brandt, Franke (8/3), 12 N.N. N.N., Pfizenmaier (1), Mittich (4), Koenig (8), Förster (1), Danielsen, Istrefi (1).

News und Hintergründe zum Fußball in Bochum & Wattenscheid

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum