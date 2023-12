Teutonia Riemke mit torreichem Spiel – Gegner überfordert

Bochum. Teutonia Riemke feiert gegen Hohenlimburg den dritten Heimsieg. Warum sich die Bochumer für das letzte Auswärtsspiel des Jahres wappnen müssen.

Von Beginn an gaben die Bochumer auf der heimischen Platte den Takt an. Mit viel Unterstützung von den Rängen in der „Heinrich-Böll-Hölle“ führte Teutonia Riemke in der 13. Minute bereits mit 13:3. Der Tabellenletzte zeigte sich gegen einen befreit aufspielenden SVT sichtlich überfordert, zur Pause war das Spiel beim Stand von 22:13 schon entschieden.

In der zweiten Hälfte legten die Grün-Weißen nicht so furios los wie in der ersten und leisteten sich eine kurze Schwächephase. Doch näher als auf fünf Treffer kam Hohenlimburg nicht an die Bochumer heran, die ihren Vorsprung bis zum Abpfiff souverän verteidigten. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte Riemkes Daniel Lademann, der mit seinem Treffer den 39:32-Endstand markierte.

Teutonia Riemke: Trainer Dennis Wahlers zeigt sich zufrieden

„Wir haben mehr als verdient gewonnen. Wir sind super ins Spiel gekommen und haben die Partie von vornerein dominiert“, freute sich Riemke-Trainer Dennis Wahlers. „Am Anfang haben wir eine richtig gute Angriffsleistung gezeigt, wir hatten viel Bewegung im Spiel, haben die Lücken ausgenutzt und konnten unsere Stärken ausspielen.“

Dennis Wahler, Trainer von Teutonia Riemke, freute sich über den Heimsieg seiner Mannschaft gegen Hohenlimburg. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Auch in der Defensive hatte der SVT, zumindest in der ersten Hälfte alles im Griff. Der auffällige Sebastian Grulich stabilisierte die Bochumer Abwehr, unterstützt vom ebenfalls auffälligen Philip Homscheid, der im Innenblock viel Arbeit verrichtete und auch offensiv immer wieder Akzente setzen konnte.

„Wir sind sehr kompakt gestanden, das war ausschlaggebend, um Sicherheit zu gewinnen. Dadurch konnten wir auch den einen oder anderen Ball mit Tempo versenken“, sagte Wahlers. „In der zweiten Halbzeit wurde es etwas enger, doch wir haben es am Ende sehr gut gemanagt. Es ist ärgerlich, dass wir 32 Tore kassiert haben, über weite Strecken war es dennoch eine gute Leistung, insbesondere offensiv.“

Riemkes letztes Auswärtsspiel des Jahres gegen Warstein: Ohne Harz zum Auswärtssieg?

Am kommenden Samstag (09.12, 19.45 Uhr) reist Teutonia Riemke zum letzten Auswärtsspiel des Jahres nach Warstein. Da dort ohne Harz gespielt wird, will Dennis Wahlers seine Mannschaft intensiv vorbereiten. „In der Abwehr müssen wir etwas nachlegen, insbesondere, wenn wir nach Warstein blicken, wo ohne Harz gespielt wird. Wir werden uns intensiver vorbereiten müssen und den Fokus deutlich auf die Abwehr verschieben“, so der Riemke-Trainer.

SV Teutonia Bochum-Riemke - HSG Hohenlimburg 39:32

Riemke: Wittlinger, Lademann (1), Homscheid (5), Segatz (3), Fuelber (6), Von Behr (3), Kogel (3), Kaemper, Eberhard (5/4), Rinus, Boebber (7), Grulich, Kohlenbach (5), Klapper (1).

