Teutonia Riemke kann an der HSG Hohenlimburg vorbeiziehen

Auf geht’s: Teutonia Riemke will auch in Hohenlimburg punkten.

Bochum. Am SV Teutonia Riemke ist die Erkältungswelle nicht vorbei gegangen. Dennoch hoffen die Handballerinnen auf einen Erfolg in Hohenlimburg.

Nach einer kurzen Pause geht es in der Frauenhandball-Verbandsliga weiter. In der Ferne ist Teutonia Riemke bislang noch sieglos, was der SVT aber am Samstagabend beim Gastspiel bei der HSG Hohenlimburg (19:15 Uhr) ändern will. Aber nicht nur das. Mit 9:3 Punkten stehen die Gastgeberinnen auf dem vierten Platz, Riemke mit 8:6 Punkten auf Rang sieben. Im Falle eines Sieges würde die Teutonia also vorerst an den Hagenerinnen vorbei ziehen. „Es könnte also auf eine spannende Partie hinauslaufen“, sagt Riemkes Torhüterin Yvonne Dietrich.