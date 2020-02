Teutonia Riemke ist endgültig ein heißer Aufstiegs-Kandidat

Auch das zweite vermeintliche Spitzenspiel entschieden die Verbandsliga-Handballerinnen des SV Teutonia Riemke für sich. Gegen den bis dato punktgleichen Lüner SV gewannen die Bochumerinnern 26:19 (12:9), beanspruchen Platz drei nun für sich alleine und haben nur einen Punkt Rückstand auf Kinderhaus und Coesfeld, die die Tabelle anführen.

„Die Revanche für das Hinspiel ist uns gelungen, das war unser Ziel“, meinte Riemkes Trainer Mathias Weber. „Ich bin wie letzte Woche sehr stolz auf meine Mannschaft, auch wenn es an sich kein gutes Spiel, vielmehr ein Arbeitssieg war.“

Teutonia Riemke startet direkt sehr fokussiert

Entscheidend war bereits der Beginn der Partie, als die Teutonia sehr fokussiert auftrat und die passende Einstellung an den Tag legte. „Damit haben wir Lünen direkt den Schneid abgekauft“, befand Weber. Das spiegelte sich auch im Spielstand wieder. Nach sechs Minuten hieß es 3:0 für die Riemkerinnen, weitere fünf Minuten später 7:2 (11.). Das schien den in Summe schwachen Gästen zugesetzt zu haben, die bis zur Pause zwar noch ein paar Tore erzielte, was Riemke aber nie so verunsicherte, als dass sie ihren komfortablen Vorsprung aus der Hand gaben. „Die Mädels haben unsere Ausfälle wirklich gut kompensiert, alle haben die Chance genutzt, um sich zu beweisen“, lobte Weber seine Spielerinnen.

Riemke bewahrt nach Lünens Aufholjagd die Ruhe

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurde es kurzzeitig aber eng, Lünen kam auf 11:13 (36.) heran. „Davon haben wir uns aber nicht nervös machen lassen und haben die Ruhe bewahrt“, so Weber. Stattdessen zogen die Bochumerinnen wieder auf 18:12 (43.) davon. „Und das, obwohl wir nicht mehr zu einer vernünftigen zweiten Welle gefunden haben und in der Abwehr nicht immer ganz wach waren“, benannte Weber dann doch noch zwei Aspekte, bei denen er Luft nach oben sah. Dennoch geriet die Führung und schließlich auch der Sieg nicht mehr in Gefahr. „Das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, den wir nun geschafft haben“, meinte Weber.

Saisonziel wird noch nicht um 180 Grad gedreht

Die Entwicklungen, die seine Mannschaft in den letzten Wochen gemacht hat, haben andererseits auch eindeutig dazu beigetragen, dass bei den Riemkerinnen und ebenso ihrem Coach nun nicht mehr die Rede von Abstiegskampf ist. Das braucht es auch definitiv nicht mehr, denn mit Platz drei und 20:8 Punkten geht der Blick nach oben. Das Saisonziel wird deshalb aber nicht um 180 Grad gedreht. „Wir nehmen aber gerne alles mit, was kommt“, gibt Weber zu verstehen.

SV Teutonia: Dietrich, Freitag; Owczarzak (10/4), Zänger, Schmidtmann (2), Kogel (2), Brandt (1), Hoffmann (2), Istrefi, Heinermann (1), König (5), Bachmann (3)