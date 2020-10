Das zweite Spiel in der Oberliga steht für die Handballerinnen des SV Teutonia Riemke an. Aber auch dieses Mal geht es gegen keine der Mannschaften, die auch schon in der letzten Saison in der Spielklasse an den Start gingen. Am Sonntag sind die Bochumerinnen bei ihren alten und neuen Kontrahentinnen vom SC Westfalia Kinderhaus (16.30 Uhr) zu Gast.

„Da haben wir aus dem letzten Jahr noch eine Rechnung offen“, sagt Riemkes Trainer Mathias Weber. Das Team aus Münster war in der vergangenen Spielzeit eines der Wenigen, gegen das Riemke das Nachsehen hatte. Und: Kinderhaus landete letztlich auf Platz eins, mit nur zwei Punkten Vorsprung vor dem SVT. Die Voraussetzungen sind nun aber als Neulinge der in Liga Andere, zumal es für die Gastgeberinnen das erste Saisonspiel ist. Riemke hat seinen Auftakt bereits hinter sich - und gegen Halden-Herbeck gewonnen.

Riemkes Trainer Weber erwartet ein Spiel von hoher Brisanz

„Dass es dann für Kinderhaus ein Heimspiel ist, wird sicher eine interessante Stimmung und ein Spiel von hoher Brisanz schaffen“, meint Weber, der das Gastspiel seiner Mannschaft auch noch einmal als eine neue Hürde ansieht. Sicher ist sich der Riemker Coach, dass sein Team dieses Mal eine andere körperliche Gangart an den Tag legen muss als es noch zuletzt gegen Halden-Herbeck erforderlich war.

„Kinderhaus ist grundsätzlich körperlich sehr stark, spielt eine entsprechend robuste und unangenehme Abwehr“, so Weber, der von seinen Spielerinnen erwartet, dass sie gegen diese Defensive die richtigen Entscheidungen treffen. „Wir dürfen uns gegen sie aber auch kein Nachlassen erlauben, sondern müssen über 60 Minuten eine konstante Leistung abrufen.“

Einen kleinen Vorteil sieht Weber aber möglicherweise darin, dass seine Mannschaft schon ein Spiel betritt. Auch in Münster kann Weber auf eine volle Bank bauen, wenngleich Denise Grzegorczyk, Charlotte Mittich, Neele Zänger und Julia Bergemann nicht dabei sein werden.