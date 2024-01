Teutonia Riemke: Handballerinnen sind bereit fürs Topspiel

Bochum Beim klaren Heimsieg gegen Hahlen ragen zwei Spielerinnen von Riemke heraus. Das erwartet Teutonias Trainer nun im Topspiel in Dortmund.

Nach der enttäuschenden Niederlage gegen den HC Bergkamen (24:31) zum Jahresauftakt zeigten sich die Handballerinnen von Oberligist Teutonia Riemke deutlich verbessert. Die 14-tägige Pause nutzte der SVT bestens und ließ auf der heimischen Platte in der „Heinrich-Böll-Hölle“ gegen den Drittletzten aus Hahlen keine Zweifel. Riemke gewann glatt mit 29:19.

Von Beginn an waren die Grün-Weißen die dominante Mannschaft und gingen durch Gella Förster mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Hahlen zeigten sich von der Riemker Offensive sichtlich beeindruckt, nach einer überzeugenden ersten Hälfte führten die Bochumerinnen mit 16:12.

Auch in der zweiten Hälfte war der SVT die aktivere Mannschaft. Hahlen schwanden immer mehr die Kräfte, Riemke machte es am Ende deutlich und siegte auch in der Höhe verdient mit 29:19.

Riemkes Trainer Weber stellt die gute Abwehrarbeit heraus

„Wir haben solide gespielt und eine richtige Reaktion auf das letzte Spiel gegen Bergkamen gezeigt“, sagte Riemke-Trainer Mathias Weber. „Auch wenn es sicherlich noch Verbesserungsbedarf gibt, die Abwehrleistung war sicherlich der Schlüssel, um einen ungefährdeten Heimsieg einzufahren“, so Weber nach nur 19 Gegentoren.

Das Hinspiel hatte Teutonia Riemke im September (32:29) nur knapp gewonnen, nun machten es die Grün-Weißen deutlicher, auch wenn der Trainer in der Offensive noch Luft nach oben sah. „Unsere Offensive war okay, wir hätten aber definitiv mehr Tore erzielen können. Da haben wir auch weiterhin Bedarf, unsere Positionsangriffe besser auszuspielen“, sagte Weber.

Sonderlob von Weber für Torhüterin und Torjägerin von Riemke

Ein Extra-Lob verteilte der SVT-Trainer an Torhüterin Yvonne Dietrich, die „im Tor eine gute Leistung“ zeigte. Dank komfortabler Führung konnte so auch Jung-Torhüterin Jette Hinz wertvolle Spielminuten sammeln. Zudem stellte Weber die Leistung von Torjägerin Janine Koenig heraus, die mit acht Treffern erneut beste Schützin war.

Vor dem Topspiel gegen den Aufstiegsaspiranten und aktuellen Tabellendritten ASC Dortmund (Sonntag, 27. Januar, 15 Uhr) konnten die Bochumerinnen Selbstvertrauen tanken. Dennoch geht der SVT als Außenseiter in das Spiel. Mathias Weber sieht dennoch eine Chance.

„Nächste Woche ist der ASC natürlich auch ein Kracher für uns - die Dortmunder sind wohl gerechtfertigt Favorit, wobei wir uns mit Sicherheit nicht völlig chancenlos sehen“, blickt der Riemke-Trainer voraus. „Ich hoffe auf ein sehr kampfbetontes Spiel, bei der die konzentriertere und effizientere Mannschaft gewinnen wird.“

SV Teutonia Bochum-Riemke - TSV Hahlen 29:19

Riemke: Dietrich, Sievers (1), Owczarzak (3), Schmidt (2), Kogel (1), Brandt (1), Franke (2), 12 N.N. N.N., Pfizenmaier (3), Mittich (3), Koenig (8/2), Förster (2), Danielsen, Istrefi (3).

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum