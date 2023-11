Teutonia Riemke gewinnt Krimi – Verletzung trübt Freude

Bochum. Gegen Brockhagen hatte Riemke erst alles im Griff, machte es spannend. Trainer Weber ruft den Endspurt aus. Eine Spielerin fällt länger aus.

Nach der deutlichen Niederlage gegen Aufstiegsfavorit Everswinkel (25:37) empfing Teutonia Riemke den Tabellennachbarn Einigkeit Brockhagen. Auf der heimischen Platte in der „Heinrich-Böll-Hölle“ wollten die Oberliga-Handballerinnen ein anderes Gesicht zeigen – es gelang, Riemke siegte mit 30:28.

Die Grün-Weißen waren von Beginn an sehr präsent und führten in der 7. Minute verdient mit 4:1. Brockhagen kam mit der Zeit besser in die Partie, verkürzte. Doch Riemke blieb konzentriert und ging mit einer komfortablen 18:14-Führung in die Halbzeitpause.

Am Ende macht es Teutonia Riemke spannend

In der zweiten Hälfte hatten die Bochumerinnen alles im Griff und führten vor Beginn der Schlussphase mit sieben Toren Vorsprung (27:20). Dann folgte eine kurze Schwächephase der Teutonen, denen knapp sechs Minuten kein Treffer gelang und so die Gäste zurück in die Partie holten.

Beim Stand von 27:24 drohte das Spiel zu kippen, doch Gella Förster war zur Stelle, brach die Bochumer-Torflaute und traf zum 28:24. In der Schlussphase konnte Teutonia Riemke den Vorsprung über die Zeit bringen und gewann den Krimi mit 30:28.

„Der Sieg war wichtig, um im oberen Drittel dranzubleiben. Gegen Brockhagen haben wir zuletzt nur zwei Mal Unentschieden gespielt“, bilanzierte Riemke-Trainer Mathias Weber. „Es war ein hitziges Spiel und ein Krimi, den wir dann am Ende mit einer gewissen Nervenstärke, die wir auch nicht immer haben, für uns entscheiden konnten.“

So bewertet Weber den Krimi – Torhüterin und Torjägerin erneut eine Bank

Dank des siebten Saisonsieges kletterten die Bochumerinnen in der Tabelle auf den fünften Rang und bleiben im obere Tabellendrittel. Kerngrund: „Wir haben eine bessere Abwehrleistung an den Tag gelegt, auch dank unserer Torhüterin Yvonne Dietrich, die eine gute Leistung gezeigt hat“, sagte der Riemke Trainer. „Unser Angriff war nicht über 60 Minuten durchweg, aber am Ende ausreichend. Mit 28 Gegentoren kann man ein Spiel gewinnen, wenn der Angriff einigermaßen läuft.“ Bester Werferin war erneut Janine Koenig mit 11 Treffern, davon vier verwandelten Sieben Metern, die sowohl „vorne als auch hinten ein gutes Spiel“ machte.

Der einzige Wehrmutstropfen für Teutonia Riemke war die Verletzung von Rückraumspielerin Sarah Kudella, die für längere Zeit ausfallen wird. Kudella schaffte im Sommer den Sprung aus der zweiten Mannschaft in die erste und gehörte bisher zum Stammpersonal des SVT.

Am 2. Dezember geht es zum Spitzenteam Ibbenbüren

Im Auswärtsspiel bei der SG Handball Ibbenbüren in zwei Wochen (2. Dezember, 17.30 Uhr) muss Trainer Mathias Weber seine Mannschaft auf dieser Position umbauen. Gegen den Tabellendritten sind die Bochumerinnen alles andere als favorisiert. „Ibbenbüren ist klarer Favorit. Wenn wir da etwas holen wollen, müssen wir unsere Abwehr weiter stabilisieren“, blickt Weber voraus. „Das wird eine Hausnummer, gerade weil wir gegen Mannschaften, die über uns stehen, noch nicht wirklich punkten konnten. Wir sind hungrig und wollen Richtung Endspurt des Jahres weiter punkten.“

Riemke: Dietrich, Sievers(1), Owczarzak (3), Schmidt (3), Kogel, Brandt (3), Franke (2), Mittich (2), Rocholl, Koenig (11/4), Förster (1), Istrefi (3), Kudella (1)

