Teutonia Riemke: Frauenteam behält das große Ziel im Blick

Die Oberliga-Handballerinnen von Teutonia Riemke haben ihr vorletztes Heimspiel gewonnen. Damit haben sie im Finale der Abstiegsrunde weiterhin ihr großes Ziel vor Augen. Nach dem 32:21 Hinspiel-Erfolg über den TV Verl wollten sie auch das Rückspiel gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht gewinnen. Das tat Riemke auch, allerdings nicht so souverän wie im Hinspiel.

„Das Spiel hatte phasenweise Trainingsspiel-Charakter“, sagte Riemkes Trainer Mathias Weber. „Die Abwehrreihen haben gerade in Umschalt-Situationen nicht oft genug den Zugriff bekommen Unsere Trefferquote war gelinde gesagt sehr ausbaufähig, auch wenn es das Ergebnis nicht unbedingt widerspiegelt.“

Dabei spielte Weber vor allem auf die Anfangsphase der ersten Hälfte an, in der ein Qualitätsunterschied, wie in der Tabelle, nicht zu erkennen war. Bis zur siebten Minute war die Partie ausgeglichen, es stand 5:5 und Teutonia Riemke ließ in der Offensive die Cleverness vermissen. Doch die Bochumerinnen steigerten sich und kamen zum Ende der ersten Hälfte immer besser in die Partie. So ging Riemke mit einer 20:14-Führung in die Halbzeitpause.

Teutonia Riemke gibt den klaren Vorsprung nicht mehr her

In der zweiten Hälfte gaben die Bochumerinnen den Vorsprung auf der heimischen Platte nicht mehr her. Getragen von den Zuschauern in der „Heinrich-Böll-Hölle” gewannen sie 32:25. „Der deutliche Erfolg der Mannschaft ist schon auch im eigenen Tempo-Spiel begründet, dafür war die Bereitschaft da“, sagte Weber. „Verl hat gegen uns teilweise in doppelter Manndeckung gespielt, das haben wir, nach kurzer Eingewöhnungszeit, besser ausnutzen können.“

Es sei schon der Anspruch gewesen, das vorletzte Heimspiel zu gewinnen. „Gerade, weil wir uns die Möglichkeit offen halten lassen wollten, eventuell noch nächste Woche in der Tabelle zu klettern”, sagte Weber. „Durch den Heimsieg bleibt Riemke weiterhin in der Spitzengruppe und kann sich im Saisonendspurt mindestens auf den zweiten Platz verbessern, sofern die Konkurrenz patzt.

Am kommenden Donnerstag (17 Uhr) geht es für Teutonia Riemke vor heimischem Publikum gegen den Tabellenführer TG Hörste. „Wir wissen, dass wir noch deutlich Luft nach oben haben, wenn wir nächste Woche gegen den Tabellenführer etwas Zählbares erreichen wollen”, sagte Weber. Nur zwei Tage später (Sa., 15 Uhr) steht das letzte Spiel der Abstiegsrunde bei der HSG Peter./Lahde an.

Teutonia-Bochum Riemke : TV Verl 35:27

Riemke: Dietrich, Sievers (2), Wozniak (2), Owczarzak (11), Kogel, Franke (2), Schmidtmann (5), Mittich (1), Koenig, Kudella (3), Istrefi (6)

