Teutonia Riemke feiert zweiten Sieg in Serie

Bochum. Gegen den TV Halingen dreht Teutonia Riemke die Partie beeindruckend und holt Big-Points im Abstiegskampf der Verbandsliga.

Nach dem überraschenden Heimsieg in der Handball-Verbandsliga gegen die TG Voerde wollte Teutonia Riemke mit einem Sieg im Spiel gegen den direkten Konkurrenten TV Halingen nachlegen. Der 27:22-Erfolg war vor allem der Lohn guter Abwehr-Arbeit.

Halingen erwischte den besseren Start, führte nach einer Viertelstunde mit 10:7. Doch die Bochumer kämpften sich vor der Pause zurück in die Partie, mit einem knappen 13:14 ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang funktionierte vor allem Riemkes Defensive. Den Gästen gelang zwölf Minuten kein einziger eigener Treffer mehr. Die Bochumer nutzten die Halinger Schwächephase, drehten die Partie und gingen mit 18:15 in Führung. Beflügelt von der Unterstützung des Publikums und der an diesem Tag unüberwindbar zu scheinenden Abwehr gab Riemke den Vorsprung nicht mehr her.

Nur in der ersten Viertelstunde noch kein Zugriff

„Die erste Viertelstunde hatten wir keinen Zugriff aufs Spiel“, sagte Riemkes Trainer Dennis Wahlers. „Das haben wir dann nach ein paar Umstellungen in den Griff bekommen und kontinuierlich aufgeholt.“

Danach kämpften sich die Bochumer zurück in die Partie, vor allem auf Grund der Defensive, die wie ein Bollwerk stand. „Die Abwehr war letztlich der große Schlüssel zum Sieg“, sagte Wahlers. „Wir bekommen in der zweiten Hälfte nur acht Gegentore und insgesamt 22. das war richtig gut, und wir haben uns immer weiter gesteigert, auch wenn es sehr kräftezehrend war. Wir hatten die Werfer bei Halingen sehr gut im Griff, denen sind dann die Körner ausgegangen.“

Die einfachen Tore gelingen dem SV Teutonia Riemke

Auch in der Offensive gelang Riemke das, was in den vergangenen Wochen ein großes Manko war, nämlich die einfachen und gerade für das Selbstvertrauen so wichtigen Tore. „Konstantin Maas und unser Torhüter haben bei den Gegenstößen maßgeblich dazu beigetragen, dass wir die einfachen Tore erzielen können“, sagte Wahlers. „Vorne haben wir mit einer gewissen Ruhe gespielt und es permanent geschafft, uns eine Überzahl zu erspielen.

Dank des Heimsieges verbessert sich Riemke auf den siebten Platz und kann im Abstiegskampf erst einmal durchatmen. Auch der Rang sechs, gleichbedeutend mit dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, liegt in unmittelbarer Nähe. Derzeit liegt dort Schalksmühle punktgleich mit den Bochumern.

„Wir wissen, dass ein guter Start nicht reicht und noch deutlich ambitioniertere Gegner auf uns warten“, sagte Wahlers. „Daher müssen wir noch einmal richtig Gas geben, um die wichtigen Punkte einzusammeln. Wir dürfen uns nicht zu sicher wähnen, das Saisonziel ist nach wie vor der Klassenerhalt und dafür gilt es hart zu arbeiten.“

Riemke: Wittlinger, Kaemper (3), Bouali (3), Olschinka, Kogel, Eberhard (5/4), Rinus (3), Grulich, Sturm, Boebber, Urbach, Boddenberg (4/1), Maas (6)

