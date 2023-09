Teutonia Riemke: Deshalb kann Topgegner ASC Dortmund kommen

Teutonia Riemkes Torhüterin Yvonne Dietrich hielt ihr Team in Hahlen mit starken Paraden auf Siegkurs.

Bochum. Teutonia Riemke bleibt in der Frauen-Oberliga oben dabei - und kann sich auf eine Spielerin besonders gut verlassen. Jetzt steigt Topspiel.

Nach einer bitteren Niederlage meldeten sich die Oberliga-Handballerinnen vom SV Teutonia Riemke gegen den TSV Hahlen eindrucksvoll zurück und siegte auswärts mit 32:29.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich Teutonia auf 10:6 ab (13.). Doch der Aufsteiger aus Hahlen kämpfte sich zurück in die Partie und stellte die Grün-Weißen immer wieder vor Probleme. Die Schlussphase gehörte den Gastgeberinnen, Riemke lag zur Pause mit 18:19 zurück.

6:0-Lauf nach der Pause beschert Riemke Drei-Tore-Führung

In der zweiten Hälfte nutzte der SVT eine Schwäche-Phase der Hahlenerinnen aus und ging mit einem 6:0-Lauf mit 25:22 in Front. Der TSV gab nicht auf, blieb dran. In der Schlussphase spielten die Bochumerinnen die Partie dann leidenschaftlich und clever zu Ende. Janine Koenig traf wenige Sekunden vor dem Ende zum 32:29-Endstand.

„Es war kein handballerischer Leckerbissen, sondern ein sehr kampfbetontes Spiel“, resümierte Riemke-Trainer Mathias Weber. „Dank unser Körpersprache und Haltung trotz einiger Rückschläge wie sechs Zeitstrafen gegen uns haben wir gewonnen. Das war eine absolute Willensleistung.“

Beide Mannschaften gingen sehr intensiv zur Sache, was die vielen Zeitstrafen auf beiden Seiten erklärte. Auch die taktischen Umstellungen des Aufsteigers warf Teutonia Riemke nicht aus der Bahn. „Hahlen hat teilweise auf eine offensive Deckung umgestellt oder ist in eine Manndeckung gegangen, das haben wir gut gelöst“, sagte Weber. „In unseren Unterzahlsituationen haben wir gut gespielt, aus unserer doppelten Überzahl haben wir leider zu wenig gemacht.“

Torhüterin Dietrich hält Riemke im Spiel

Dass Riemke das ganze Spiel über in der Partie blieb, hat der SVT auch seiner Torfrau zu verdanken. „Heute hat Yvonne Dietrich in den entscheidenden und engen Momenten einige gute Bälle gehalten und uns so im Spiel gehalten“, lobte Weber. „Dennoch wäre es unfair, nur eine Spielerin hervorzuheben. Die Mannschaft hat heute erneut eine geschlossene Leistung gezeigt, alle wollten unbedingt gewinnen.“

Nach vier Spieltagen in der Oberliga bleibt Teutonia weiter in der Spitzengruppe. Dort sind mit Riemke, dem ASC Dortmund, der TG Hörste, dem HTV Hemer und Bad Salzuflen vier Mannschaften mit jeweils 6:2 Punkten vertreten. Am kommenden Samstag (19.15 Uhr) empfangen die Grün-Weißen zum Topspiel den ASC Dortmund.

So haben sie gespielt: TSV Hahlen - SV Teutonia Riemke 29:32

Riemke: Dietrich, Sievers (1), Owczarzak (6), Schmidt (1), Wozniak (2), Kogel (3), Franke (1/0), 13 Pfizenmaier (3), Freitag, Koenig (6/1), Förster (4), Istrefi, Kudella (5/1)

