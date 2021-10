Teutonia Ehrenfeld: Underdog im Topspiel gegen Höntrop

Bochum. Die Teutonen plagen Verletzungssorgen – und jetzt kommt der Tabellenführer. Für den weiteren Saisonverlauf gibt der Trainer nun ein Ziel aus.

Wenn es am Sonntag (15 Uhr) in der Kreisliga A1 zum Topspiel zwischen Teutonia Ehrenfeld und dem SV Höntrop kommt, ist die Favoritenrolle aus Sicht von Ehrenfelds Spielertrainer Ingo Freitag klar verteilt: „Höntrop ist sehr gut unterwegs und der haushohe Favorit. Wir gehen als Underdog in die Partie, aber wollen natürlich trotzdem versuchen was zu holen.“ Die Höntroper führen die Tabelle zurzeit an, Ehrenfeld liegt mit fünf Punkten Rückstand auf Rang drei.

Neben Freitag selbst werden bei der Partie am Sonntag auch Kapitän Silvio Impellizzeri und Parsa Sabri Dashti, mit fünf Treffern bislang der Top-Torjäger der Ehrenfelder, auf jeden Fall fehlen. Während bei Impellizzeri noch ein MRT weitere Auskunft über die Schwere der Verletzung geben muss, verletzte sich Sabri Dashti unter der Woche im Training.

Teutonia Ehrenfeld: Vierter bis zehnter Tabellenplatz wäre „völlig in Ordnung“

Ein Problem, das Freitags Team bereits seit einigen Wochen begleitet: „Man merkt, dass sich jetzt nach einigen Wochen Belastung, wie bei anderen Vereinen auch, kleinere Blessuren und Muskelverletzungen häufen, da hat die lange Corona-Pause den Amateursport schon schwer getroffen“, resümiert Freitag, der sein Team trotz dessen auf einem guten Weg sieht: „Ich denke, dass wir uns zwischen dem vierten und zehnten Platz einfinden werden und das wäre, sollte es so kommen, auch völlig in Ordnung. Wir wollen einfach an unseren guten Start anknüpfen.“