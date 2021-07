Testspiel-Überblick: Bochums Fußballer vor harten Prüfungen

Bochum. Die Teams aus Bochum und Wattenscheid haben sich einiges vorgenommen. SG 09 Samstag zu Hause. Altenbochum und Wiemelhausen mit gleichem Gegner.

Fußball-Oberligist SG Wattenscheid 09 legt die Latte nach und nach höher: Nach dem schwerfälligen 2:0 zum Auftakt gegen eine Wattenscheider Stadtauswahl vor einer Woche, wirkten die 09er am Mittwochabend beim 3:0 gegen Landesligist SC Berchum/Garenfeld schon deutlich spielfreudiger. Trainer Christian Britscho sah einen Schritt nach vorn, am Samstag soll der nächste erfolgen, wenn der Westfalenligist Lüner SV nach Wattenscheid kommt (16 Uhr, Sportplatz Espenloh an der Lohrheidestraße).

Da geht es lang: Nico Lucas und Tom Sindermann mit der Kapitänsbinde bei der SG Wattenscheid 09. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Die Lüner sollen ein Härtetest auf dem Weg zur Meisterschaftsform sei. (Die will Britscho allerdings schon bis zum Westfalenpokalspiel gegen Drittligist Verl am 18. August, eineinhalb Wochen vor Ligastart, erreichen).

Concordia Wiemelhausen mit Rückkehrern gegen Welper

Etwas Dampf rausgenommen hat dagegen Concordia Wiemelhausen – der Westfalenligist mit Neu-Trainer Jens Grembowietz hatte einen Test gegen Oberligist TuS Ennepetal am Mittwoch personalbedingt abgesagt. „Eine weise Entscheidung“, sagt Grembowietz im Nachhinein, „das Lazarett hat sich etwas gelichtet.“ Wichtig für das Trainingslager am Platz, bei dem allerdings der Teamzusammenhalt genau so im Mittelpunkt stehen wird wie die beiden Einheiten auf dem Platz. Zusammen grillen, essen, quatschen – die Medizinbälle bleiben im Schrank.

Für den Test gegen die SG Welper am Sonntag (15 Uhr, Glücksburger Straße) sieht es jetzt deutlich besser aus. Christian Melchner, der am Mittwoch beruflich verhindert gewesen wäre, ist wieder dabei. Auch Robin Wolters und Dennis Gumpert, die sich vor einer Woche beim 5:3 über den Hombrucher SV verletzt hatten, sind wieder dabei. Tim Wasserloos und Thorben Schmidt (Urlaub) fehlen allerdings noch, genau wie Peter Rios, dessen Zerrung allerdings schon besser wird. Wie lange Mattis Kern fehlen wird, wird eine Untersuchung am Montag zeigen.

Mit der SG Welper kommt auf jeden Fall ein hochkarätiger Gegner, ein Landesligist, dessen Kader „mit Landesliga nicht viel zu tun hat“, wie Grembowietz als Trainer von Horst 08 beim 0:4 in der vergangenen Saison selbst erfahren musste: „Das war die spielerisch beste Mannschaft der Liga.“

FC Altenbochum mit Ambitionen beim Kirmes-Cup und in der Liga

Im Welperaner Kader stehen mehrere Spieler mit reichlich Oberliga- und Regionalliga-Erfahrung und vor allem auch -Klasse. Ob die sich auch in Wiemelhausen zeigen wird, ist offen, denn Welper ist am Samstag auch noch in Herne beim Cranger-Kirmes-Cup im Einsatz.

Und zwar gegen den FC Altenbochum. Wie gut die Welperaner sind, weiß FCA-Trainer Frank Rinklake nur zu gut. An eine 0:3-Niederlage mit fragwürdiger Schiedsrichterleistung gegen Welper 2019 erinnert er sich genau, am Ende fehlten die Punkte zum Aufstieg.

In der Abbruchsaison 19/20 stieg Welper auf, Altenbochum nimmt in diesem Jahr einen neuen Anlauf. Diese Ambitionen unterstrich das Team bereits beim Kirmes-Cup in Sodingen, als es beim 1:1 Landesligist Erler SV dominierte. Samstag geht es über 2x40 Minuten gegen Welper. „Das wird eine andere Hausnummer“, weiß Rinklake, dessen Team sich in einer Gruppe mit drei Landesligisten fürs Halbfinale qualifizieren will.

DJK Wattenscheid sagt Test in Vogelheim ab

Deutlich komplizierter läuft es bei der DJK Wattenscheid, der Landesligist hatte schon zuletzt Personalprobleme, sagte ein Spiel beim Vogelheimer SV in Essen am Donnerstag kurzfristig ab. Sonntag wird Westfalenligist Wacker Obercastrop am Stadtgarten erwartet (15.30 Uhr). Um 15 Uhr testet Liga- und Stadtrivale SW Wattenscheid 08 auf eigenem Rasen gegen Bezirksligist TuS Hattingen.

Nicht am Ball ist am Wochenende Westfalenligist DJK TuS Hordel. Die tritt erst nächsten Mittwoch wieder an – bei Wattenscheid 09.

Termine im Überblick: SG Wattenscheid 09 - Lüner SV (Sa., 16 Uhr, Espenloh), CSV SF Bochum–Linden – SSV Mühlhausen–Uelzen (Sa., 16 Uhr, Hasenwinkeler Straße), SC Union Bergen – VfB Waltrop (Sa., 16 Uhr, Hunsrückstraße), SuS Wilhelmshöhe – TuS Kaltehardt (Sa., 16 Uhr, Everstalstraße), SW Wattenscheid 08 - TuS Hattingen (So., 15 Uhr), Concordia Wiemelhausen - SG Welper (So., 15 Uhr, Glücksburger Str.), SpVgg Erle 19 – SV Phönix Bochum (So., 15 Uhr), SpVgg Horsthausen - TuS Harpen (So., 15 Uhr), CF Kurdistan – TSC Eintracht Dortmund II (So., 15 Uhr, Heinrich-Gustav-Straße), BV Hiltrop – DJK Adler Riemke (So., 17.30 Uhr, Am Hillerberg), VfB Günnigfeld – Rhenania Bottrop (So., 15.15 Uhr, Martin-Lang-Straße), SC Weitmar 45 – TSC Eintracht Dortmund (So., 15.15 Uhr, Am Waldschlösschen), DJK Wattenscheid - Wacker Obercastrop (So., 15.30 Uhr, Stadtgarten).

