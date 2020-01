Tennisspieler suchen beim TuS Harpen ihre Bezirksmeister

Am 25. Und 26. Januar sowie am 1. und 2. Februar werden die Hallenbezirksmeisterschaften ausgespielt. Das Ranglistenturnier ist mit insgesamt 1.500 Euro Preisgeld dotiert. Hauptspielort wird die Dreifeldhalle des TC Blau-Weiß Harpen sein. Am 25. Und 26. Januar sowie am 1. Und 2. Februar werden die Hallenbezirksmeisterschaften ausgespielt. Das Ranglistenturnier ist mit insgesamt 1500 Euro Preisgeld dotiert. Hauptspielort wird die Dreifeldhalle des TC Blau-Weiß Harpen sein.

Weitere Spielorte für die Bezirksmeisterschaften sind die Tennishallen des TC Rot-Weiß Werne und des TC Castrop 06. Neben den Damen- und Herrenkonkurrenzen werden auch die Bezirksmeister in zahlreichen Seniorenkonkurrenzen ausgespielt. „Insgesamt haben 155 Spielerinnen und Spieler gemeldet. In den offenen Klassen haben wir sogar einen Teilnehmerrekord zu verzeichnen“, sagt Turnierausrichter Stefan Schneider.

Marcel Zielinski will den Titel verteidigen

„Das sportliche Niveau hat sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls weiter gesteigert. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren sind alle Setzpositionen von Spielerinnen und Spielern belegt, die auf der aktuellen Rangliste des Deutschen Tennis-Bundes geführt werden“, sagt Schneider.

Svetlana Iansitova (DTB 92) vom TuS Ickern führt das Teilnehmerfeld bei den Damen an. Titelverteidiger Marcel Zielinski (DTB 65) vom TC Parkhaus Wanne-Eickel ist bei den Herren an Nummer eins gesetzt. Obwohl zehn Bochumer in den offenen Klassen teilnehmen, kommen die Favoriten auf den Turniersieg somit aus den umliegenden Städten. Die Finalspiele werden am 2. Februar in der Halle des TC Blau-Weiß Harpen ausgetragen.