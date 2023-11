Tennis: Das nehmen sich die Bochumer Teams im Winter vor

Bochum. Die Ambitionen der Tennis-Teams aus Bochum halten sich in diesem Winter in Grenzen. Ein Überblick über die Ziele in Westfalen- und Verbandsliga.

Die Winter-Runde im Tennis beginnt am kommenden Wochenende. Ein Überblick über die Bochumer Teams und ihre Ziele.

Herren Verbandsliga

Der Abstieg aus dem Sommer wirkt noch nach. „Wir wollen so schnell wie möglich ein, zwei Siege einfahren, damit wir uns von unten absetzen können“, meint Yannick Staupe, Mannschaftsführer des TC Grün-Weiß Bochum. Der angepeilte Klassenerhalt in der Verbandsliga wird nicht einfach zu bewerkstelligen sein. „Wir haben eine starke Gruppe erwischt“, meint er.

Die Truppe hat sich nicht verändert. Einzig einige Positionen haben sich verändert. Talent Julius Seitz hat einen Sprung gemacht und dürfte eine noch größere Rolle als noch im Sommer spielen. Womöglich schon beim ersten Spiel gegen TC Rot-Weiß Schwerte (11. November, 15 Uhr). „Es ist die große Chance auf den ersten Sieg“, meint Staupe.

Herren 30 Westfalenliga

Nach dem Aufstieg ist vor dem Klassenerhalt. So sehen es die Herren 30 des TC Rot-Weiß Stiepel vor der Saison in der Westfalenliga. „Wir lassen uns mal überraschen“, sagt Mannschaftsführer Dominik Lins. „Wir wollen auf jeden Fall ein paar gute Spiele machen.“

Mit Tim Beutler, Thomas Przybylek, Marc-Julien Gelhaus und Malte Wallstein stehen gleich vier Spieler im Aufgebot, die eigentlich für den TC Rechen im Sommer teilweise in der Regionalliga aktiv sind. „Wir haben sie vor allem für die Breite geholt“, meint Lins. „Sie werden nicht jedes Spiel machen, aber wir wollen jedes Spiel gut besetzen können.“ In Zukunft soll die eigene Herren 30 wieder schlagfertiger und größer werden. Den Auftakt bestreiten die Stiepeler beim TC Blau-Weiß Sundern (11. November, 16 Uhr).

Herren 30 Verbandsliga

Trotz des erfolgreichen Sommers mit Platz zwei in der Verbandsliga gehen die Herren 30 des TC Grün-Weiß Bochum erstmal in Lauerstellung. Natürlich sei die Vorfreude auf die Winter-Runde groß, meint Mannschaftsführer Nico Erdmann. „Wohin die Reise dann aber geht, wissen wir nicht.“

Die Gruppe, in der sich die Grün-Weißen wiederfinden ist relativ ausgeglichen. „Ich sehe aber ein, zwei Mannschaften, die von der Aufstellung noch vor uns stehen“, erklärt Erdmann. „Wir haben aber eine gute Truppe zusammen. In jedem Fall wollen wir in der Liga blieben.“ Dafür steht bis auf Michael Schelkmann die gleiche Aufstellung wie im Sommer zur Verfügung. Los geht es mit einer weiten Auswärtsfahrt zum TV Rot-Weiß Höxter (11. November).

Damen 30 Verbandsliga

Die Marschroute für die Damen 30 des TC Grün-Weiß Bochum ist klar. „Wir wollen nicht so lange zittern, wie im vergangenen Winter“, sagt Mannschaftsführerin Nadine Davidheimann. Da machten die Bochumerinnen erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Verbandsliga klar. Die Zeichen, dass es anders laufen könnte, stehen nicht schlecht.

Mit dem Aufstieg im Sommer im Rücken und einer intakten Mannschaft lautet das Ziel, einen Mittelfeldplatz zu belegen. „Es gibt ja auch immer wieder neue Mannschaften, die wir so nicht einschätzen können“, meint Davidheimann. Eine neue Nummer eins haben die Grün-Weiß-Damen auch im Winter nicht vorstellen können. Dafür haben sie mit Julia Rothe eine solide Spielerin für die Vier bekommen. „Sie ist Gold wert“, meint Davidheimann. Los geht es gegen den TV Plettenberg (12. November, 15 Uhr).

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum