Telstar Bochum: Männerteam verliert im Tiebreak gegen Hörde

Telstar Bochum – TV Hörde II 2:3. Zum Jahresabschluss gab es für die Telstar-Männer eine Niederlage. Gegen den Tabellenzweiten aus Hörde unterlag das Team um Spielertrainer Lukas Kastien im Tie-Break. „Für die Tabelle haben wir einen Punkt gewonnen, aber vom Spielverlauf her hatten wir gute Chancen auf den Sieg“, resümierte Kastien.

Nachdem die Bochumer den ersten Satz gewinnen konnten, gelang es nicht an die Leistung anzuknüpfen. Die folgenden beiden Sätze gingen aufgrund zu vieler Fehler an die Gäste. Im vierten Satz spielte Telstar wieder besser auf. „Wir haben in dem Spiel mal wieder unsere beiden Seiten gezeigt“, spielte Kastien auf die spielerischen Extreme in dieser Saison an.

In den Entscheidungssatz kamen die Gastgeber zwar gut rein, mussten aber im Laufe des Satzes abreißen lassen. Am Ende gewann Hörde mit 15:8 den Satz und somit das Spiel.

Sätze: 25:21, 21:25, 19:25, 25:18, 8:15

Telstar: Rau, L. Kastien, J. Kastien, Wolff, Schlombs, Thomas, Jurgeleit, Ochs, Marinov

Oberliga Frauen: Telstar Bochum – SC Hennen 0:3. Für die Telstar-Frauen gab es im letzten Spiel des Jahres eine deutliche Niederlage. Gegen den Tabellendritten Hennen verlor das Team von Trainer Alessandro Manfrin klar in drei Sätzen. Die Bochumerinnen lieferten sich von Anfang an zu viele Fehler. Telstar zeigte zwar hier und da gute Angriffe oder Aufschläge, das war aber viel zu wenig für die starken Gäste. Trainer Manfrin schien aufgrund der schwachen Leistung ratlos. Da half es nicht, dass die Liberoposition nicht besetzt werden konnte. Das solle laut Spielerin Silke Bockelkamp aber keine Ausrede sein. Durch die Niederlage überwintert Bochum auf dem drittletzten Tabellenplatz. Zum Hinrundenabschluss und Start in das neue Jahr kommt es zum Abstiegskrimi gegen den Letzten Datteln, der nur zwei Punkte hinter Telstar liegt.

Sätze: 17:25, 19:25, 14:25

Telstar: Ress, Overkamp, Demirci, Sanders, Probst, Hansen, Schwich, Stein, Rulczynski, Müller, Bockelkamp